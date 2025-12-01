¿Piel oscurecida, envejecida sin brillo? Conoce el Dermaplane

Renueva tu piel con una técnica que revela suavidad, luminosidad y un tono más uniforme desde la primera sesión.

¿Piel oscurecida, envejecida sin brillo? Conoce el Dermaplane / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
01 de diciembre 2025 - 15:44

Ciudad de Panamá/Si notas tu piel apagada, con textura, vello facial fino y manchas que le quitan frescura, el Dermaplane es tu nuevo aliado. Este tratamiento exfolia de forma segura las capas superficiales, elimina células muertas y suaviza la piel para que luzca más luminosa, joven y radiante al instante. Ideal para quienes buscan resultados visibles sin procedimientos invasivos.

