Renueva tu piel con una técnica que revela suavidad, luminosidad y un tono más uniforme desde la primera sesión.

Ciudad de Panamá/Si notas tu piel apagada, con textura, vello facial fino y manchas que le quitan frescura, el Dermaplane es tu nuevo aliado. Este tratamiento exfolia de forma segura las capas superficiales, elimina células muertas y suaviza la piel para que luzca más luminosa, joven y radiante al instante. Ideal para quienes buscan resultados visibles sin procedimientos invasivos.