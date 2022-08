Independientes, presupuesto de la Asamblea y control de precios en el radar

La lista de candidatos presidenciales de libre postulación cerró con 35, algunos de ellos figuras que pertenecen o han pertenecido a partidos políticos o, incluso, renunciaron apenas horas antes.

Esto último es el escenario de la exdiputada panameñista Katleen Levy. Consultada en Radar sobre si no atentaban con esto contra la esencia de la libre postulación, pensada como un mecanismo para que quienes no estaban en un partido político pudieran buscar cargos de elección popular, Levy lo negó, aseguró que el panameñismo había perdido su rumbo, y denunció que las reglas de postulación no estaban claras.

“Estoy aspirando por la libre postulación porque uno debe ser coherente con su discurso, no puedes tener un pie allá y otro acá”, planteó. Levy cuestionó también al presidente del panameñismo, José Blandón.

Melitón Arrocha, también aspirante a presidente por libre postulación pero sin renunciar al partido panameñista, recibió los dardos de su excopartidaria: “yo tengo los dos pies, en los dos lados”, reconoció.

Acto seguido respondió a Levy: “es políticamente incorrecto que uno entre en una postulación siendo panameñista, alguien lo vacuna dentro y sale de la postulación siendo independiente. ¿Cuántos segundos demoró en que Levy dejara de ser panameñista para convertirse en independiente?”.

Esta semana también emergió la discusión sobre el proyecto de presupuesto para la Asamblea Nacional por $150 millones, $7 millones más que lo que contenía el presupuesto de 2022 (aunque durante todo el año el Legislativo ha logrado aumentar su presupuesto hasta los $206 millones).

Al respecto, el diputado de libre postulación Gabriel Silva pidió correctivos. “Yo incito a la Junta Directiva de la Asamblea que revalúe esa propuesta de presupuesto, y no solo se mantenga, sino que se reduzca”, dijo. Silva reclamó lo mismo para otras instituciones como el Ministerio de Seguridad, que ha pedido $100 millones más para 2023, y sostuvo que se debía revisar el caso de Senacyt, que ha visto un recorte presupuestario.

Otro tema abordado fue el control de precios de 72 productos básicos, que ha generado cuestionamientos por sus reglas ambiguas. “Sin duda alguna, este control de precios va a mitigar algo del problema, pero no lo va a solucionar”, dijo el empresario Rafael Carles, también excomisionado de la extinta Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.

Maribel Gordón, economista y aspirante presidencial por la libre postulación, sostuvo que aunque se ha argumentado que el control de precios le quita la libertad al consumidor de decidir, “la libertad se le quita cuando no tiene el poder de ir al mercado, por los precios”.

En Radar Internacional, Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, toma posesión del cargo este domingo. Ángela Benedetti, exembajadora colombiana en Panamá y miembro del nuevo gobierno, el primero de izquierda en la historia de Colombia, reconoció que es una novedad, “y como toda novedad tiene ciertas implicaciones, hay gente que siente temor, prevenciones, pero se han ido disipando”. Una de las medidas para disipar esos temores, dijo, fue el nombramiento del ministro de Hacienda, un economista que ha generado confianza en diversos sectores económicos del país.