Radar: Crónica de una crisis anunciada

La crisis social y la respuesta del gobierno nacional fueron los temas discutidos este domingo 24 de julio en Radar.

El descontento popular se mantiene, expresado a través de cierres y bloqueos que golpean la economía nacional encareciendo los alimentos y dificultando la llegada de insumos.

Para el exministro perredista, Francisco Sánchez Cárdenas, es hora que renuncien miembros del gabinete actual.

“Los ministros actuales deben ver la situación política a la que están sometiendo al gobierno y darle la oportunidad al presidente que rehaga su gabinete. En esta crisis no debe ser un gabinete de partido político, debe ser de concertación nacional”, manifestó Sánchez Cárdenas.

El exministro reconoció que las protestas nacen de un legítimo descontento popular, y apuntó que se deben tomar acciones para que el diálogo entre las partes lleve a soluciones reales.

“Si el pueblo ve que hay una disposición de combatir la corrupción, que para mí es el substrato que está debajo de todo esto, que no se están empleando los dineros del país de la forma correcta, si no demostramos a la población que esa percepción es falsa o, si es cierta, que se tomen los castigos necesarios, entonces vamos a entrar en una situación de difícil manejo en un ambiente electoral y judicial que no es el mejor para el país”, advirtió.

Para la activista Hildegarde Vásquez, se necesita planificación y una estrategia.

“El gobierno ha demostrado que no hay un planeamiento real, de pensar adónde queremos llevar el país. El país debe tener una hoja de ruta, y creo que las protestas de estas semanas demuestran claramente que los panameños desean esa hoja de ruta. Y si el gobierno lo único que va a hacer es emparchar lo que ya dañaron, no vamos a terminar en nada”, lamentó.

Una de las acciones que tomó el presidente Laurentino Cortizo para calmar las aguas fue iniciar el proceso para eliminar cuestionadas leyes de incentivos fiscales al sector turístico. Legislaciones que para el diputado independiente Gabriel Silva, en vez de ayudar al turismo, perjudican al país.

“La ley de incentivos turísticos lo que hace, en vez de incentivar el turismo, es perjudicar al estado panameño. Estamos dejando un gran huevo fiscal con los incentivos que se van a dar a grandes empresas turísticas, especialmente de lujo, y lo problemático detrás de este mecanismo de incentivos es que no existe evidencia alguna de que esos incentivos que están creando van a ayudar a incentivar el turismo”, detalló.

Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, vocalizó el sentir de millones de panameños hastiados.

“Los ciudadanos estamos cansados de que se diga que somos un país que genera mucha riqueza, que efectivamente somos, pero es que el ciudadano común no ve esa riqueza y no ve esa mejora en su cotidianidad y su bienestar de la vida diaria. Pero la riqueza sí la ve, la ve el que no le toca. Ve los abusos, los excesos, los lujos, el despilfarro, el poco criterio a la hora de asignar los recursos públicos. Entonces vemos la crónica de una crisis anunciada”, acotó.

A pesar de que la crisis tiene un origen popular, faltan actores claves en la mesa de negociación. La cacique Nacional del Congreso del Pueblo Wounaan, Aulina Ismare Opura, relató que se han acercado y hecho solicitudes para formar parte del diálogo, pero hasta el momento no han sido escuchados.

“Muchos están viendo solo el sector empresarial, el sector de comercio, el pueblo indígena forma parte de la agricultura, esto está afectando el diario vivir de la gente en Panamá”, recordó Ismare Opura.

Alguien que sí forma parte de la mesa, Eduardo Gil de Convergencia Sindical, manifestó que es importante lograr acuerdo que satisfagan el descontento general de los distintos grupos, para lograr levantar todos los cierres y que no sigan surgiendo focos de descontento aislados.

“Si no se hace, si se intenta resolver superficialmente, van a haber otras explosiones y van a salir más grupos tratando de hacer reclamaciones particulares. Podemos decir que esta es la mesa de la crisis inmediata, pero tiene que abordar para salir de esa crisis, elementos de más largo plazo que tiene que ver con la estructura de la sociedad”, advirtió Gil.