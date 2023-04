Radar: Lucha interna en el PRD y crisis del agua en Panamá Oeste

La crisis del agua en Panamá Oeste y batalla interna dentro del PRD rumbo a las elecciones fueron los temas discutidos este domingo 16 en Radar.

Crisis del agua en el Oeste

La falta de agua ha sido un problema constante para residente de Panamá Oeste por muchos años.

Rafael Mezquita, vocero del Gobierno Nacional, explica que hace 12 años se construyó la planta potabilizadora de Las Mendozas, administrada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y que desde entonces el suministro no ha variado. Sin embargo, la demanda sí ha incrementado. Más de 250 mil personas se han sumado a la población del Oeste desde la construcción de la planta.

Los gobiernos le han pedido más agua a la ACP, pero la institución presionada por su parte a tener agua suficiente para el funcionamiento del Canal, no ha dado respuestas, de acuerdo a Mezquita. Durante su gobierno, el entonces presidente de la República Juan Carlos Varela inició la construcción de una planta para cubrir las necesidades de la población. Sin embargo, la construcción se mantiene alrededor del 50%, impactada por la caída en los ingresos estatales.

Además, se suma el problema de los asentamientos informales.

“Hay también 100 mil personas que no pagan agua, que son ocupantes informales, que hay que llevarles el agua por cisterna, que se les lleva 8 millones de dólares al año de agua por cisterna a esta gente que tienen ocupado Burunga, que tienen ocupado la 2,000, que no pagan ni un centavo, que no son clientes del Idaan y el Idaan tiene que pagar esa factura”, señaló Mezquita.

Entre todos estos problemas, los promotores de vivienda siguen construyendo barriadas y las instituciones gubernamentales siguen otorgando los permisos.

Gabriel Diez, presidente de Convivienda, asegura que los promotores no tienen la culpa, que hay que recorrer decenas de oficinas gubernamentales y conseguir permisos, presentar estudios y todos los requisitos necesarios antes de poder construir.

“Puedes quedarte 40 días sin comer pero no puedes quedarte dos días sin tomar agua. No importa dónde tú estés, necesitas agua. Yo creo que no es no hacer casas, es hacer casas planificando todo”, afirmó Diez.

La realidad es que la falta de agua ha llevado a cientos de residentes a manifestarse en las calles del país y exigir que se garantice el suministro para todos, los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

“Se buscó la solución y se seguirá conversando con las comunidades, se seguirá conversando con los empresarios y de ninguna manera hay la voluntad de suspender ningún programa ni ninguna urbanización porque eso sería meternos un balazo en el pie”, concluyó Mezquita.

El doctor y el príncipe del PRD

Crispiano Adames es el presidente de la Asamblea Nacional. También aspira a ser candidato presidencial por su partido, el PRD, compitiendo contra el actual vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo. En su dualidad como cabeza de uno de los órganos más importantes del estado y aspirante presidencial ha denunciado graves delitos electorales cometidos por su propio partido político.

“Jamás habíamos contemplado un escenario de tanta presión, amenaza, hostigamiento y persecución, simplemente por pensar distinto desde el punto de vista electoral”, declaró Adames. “Te movilizan, te cambian de competencia territorial a otra en el extremo simplemente porque no apareciste en la reunión de uno de los precandidatos. Pareciera que este país no fuera un régimen presidencialista sino un régimen monárquico, dónde hay una sucesión del rey para que el príncipe sea rey”.

Adames, médico de profesión, califica de asfixia electoral las medidas de presión que señala provienen del Órgano Ejecutivo. Cuestiona que se les pida a los miembros del partido aparecer como un frente unido, cuándo ocurren amenazas y hostigamiento internamente.

Por el momento es un duro crítico, aunque asegura que se alineara apoyando al candidato que gane las primarias de su partido mientras cumplan con algunas condiciones.

Adames también hizo un balance de su período como presidente de la Asamblea calificando su gestión como de “puertas abiertas” y de lograr los consensos necesarios con diversos gremios y actores de la sociedad para lograr la aprobación de proyectos como el uso del cannabis medicina, y leyes sobre femicidios, niñez, derechos de los afrodescendientes y reformas al código procesal civil.

Sobre posibles presiones para aprobar el proyecto de extinción de dominio sobre el cuál se ha manifestado en reiteradas ocasiones diplomáticos de Estados Unidos, Adames declaró que él tiene su visa vigente hasta el 2026, que le da nostalgia es ir a Europa, y que no todos los que no tienen visa están ligados al crimen organizado.