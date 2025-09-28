Radar: Recortes en educación, salud y crisis de violencia en Colón

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa Radar abordó tres temas críticos que afectan directamente el futuro del país: los recortes presupuestarios en educación y salud, y el aumento de la violencia en la provincia de Colón. Expertos, autoridades y representantes de la sociedad civil coincidieron en que las decisiones tomadas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2026 podrían tener consecuencias devastadoras.

Recortes a la educación: “Un golpe mortal”

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, expresó su preocupación por los recortes a las universidades e institutos superiores, especialmente al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

“Estamos hablando de que a todas las universidades les fue recortado y, lastimosamente, institutos como el ITSE, que está haciendo un trabajo realmente sobresaliente, el recorte es aún mayor, casi del 70%. afirmó Bloise.

Juan Morán, exdirector de planificación de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), detalló el impacto: “Tenemos recortes en el área de profesores de tiempo parcial, más de 4 millones de dólares… en sistemas informáticos por casi 2 millones… y en suministro eléctrico para nuestros laboratorios, 2.5 millones”.

Yahir Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, advirtió que “hay más de 120,000 jóvenes que están fuera del sistema educativo… más de 1,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan cada mes”. Criticó la falta de prioridades del Estado: “Vemos este recorte… cuando se ha anunciado públicamente la licitación de compras millonarias del acto”.

Puedes leer: Pacientes denuncian crisis en programa de trasplantes tras renuncia de coordinadora

Crisis en salud: “Recortar es criminal”

La renuncia de la doctora Julissa Lombardo, exencargada del programa de trasplantes de la Caja del Seguro Social, destapó la crisis en el sistema de salud.

Emma Pinzón, de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas, detalló cómo se desglosan los recortes: $443 millones fueron reducidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el resto fue sugerido por los diputados, afectando directamente los servicios de salud, no los gastos administrativos o salariales.

"632 plazas de trabajo del sector salud quedan suspendidas", advirtió Pinzón, indicando que esto paraliza la apertura de nuevas instalaciones, como el Hospital de Penonomé, o la recuperación de centros de Metetí y Guna Yala.

El Dr. Orlando Quintero, presidente de Probidsida, fue contundente: “A mí me parece un absurdo el bajarle el presupuesto al ministerio… voy a mencionar una palabra, a veces hasta criminal”.

El Dr. Juan Antonio Casas, exrepresentante de la OPS en Panamá, señaló que el problema no es solo económico, sino de gestión: “Panamá gasta un 6% del PIB en salud… pero los resultados son inferiores. La falla es de gestión, planificación y concepto”.

Te puede interesar: Contenido Exclusivo: Colón Secuestrado

Violencia en Colón: “Un problema no estructurado”

Radar también presentó un análisis profundo sobre la violencia en Colón, donde operan pandillas y organizaciones criminales. Oriel Ortega, comisionado retirado y exdirector de la Fuerza de Tarea Águila, explicó que “es un problema no estructurado… compuesto de muchos actores y factores”.

José Clemente Lasso, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, criticó la falta de ejecución de planes: “Los documentos de política especial se hacen, pero nadie los ejecuta… los actores sociales no entienden sus roles”.

Ambos coincidieron en que la solución debe ser integral. Ortega recomendó “saturar Colón de fuerza pública… con allanamientos masivos”, mientras Lasso advirtió que “trabajar con el miedo es someter a la población a que entregue sus derechos”.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.