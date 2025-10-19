Radar: Violencia, corrupción y salud ponen a prueba el tejido social de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrenta una emergencia que expone fallas críticas en sus pilares sociales e institucionales. Mientras la cifra de 17 femicidios en 2025 evidencia el "fracaso del Estado" en proteger a las mujeres, la Asamblea Nacional debe debatir cómo blindar al país de la corrupción, y el Ministerio de Salud (Minsa) admite que la formación de médicos está en punto de quiebre.

Violencia de género: "El fracaso de las medidas de protección"

La dolorosa cifra de 17 femicidios en lo que va del año 2025 se ha convertido en el símbolo de un sistema de protección ineficaz. Expertas han señalado que la Ley 82 a menudo se convierte en "letra muerta", y que la violencia es sistémica. Esta crisis se ve agravada por recortes presupuestarios a las entidades encargadas de combatirla.

"Totalmente, para nosotros es terrorífico lo que hemos estado viviendo, más que nada porque pasa el domingo donde todos nos impactamos al ver que se graba, sale la mamá corriendo, una herida profunda su mamá al ver esto y entonces vuelve el martes o el miércoles, si no me equivoco, nuevamente en provincias, pero esto también nuevamente grabado donde nadie pudo ayudar a esta chica y la verdad muere. Entonces es algo que realmente preocupa y la verdad es que los casos van en incremento y todavía nos quedamos muchísimos como preguntándonos: ¿únicamente estamos trabajando y siendo reactivos o en verdad cuándo comenzamos a trabajar en prevención?", recalcó la diputada Alexandra Brenes.

Corrupción: La lucha por cerrar las "trampas legalizadas"

El país está agotado por los escándalos de corrupción que han minado la confianza en las contrataciones públicas. El diputado Augusto Palacios impulsa un proyecto para inhabilitar por 10 años a las empresas condenadas y eliminar el beneficio de que la colaboración eficaz exima de toda sanción.

"Nosotros estamos haciendo la modificación; que no sean cinco años, que sean diez años de incapacidad para contratar con el Estado del momento que ya hay una sentencia víamente ejecutoriada... Si el acuerdo es eficaz, no hay ni siquiera una sanción de un solo día para contratar con el Estado panameño", dijo Palacios.

Sin embargo, Temístocles Rosas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), advirtió sobre el riesgo de las reformas cíclicas, mientras que el abogado Carlos Barsallo señaló el problema real.

"El problema es que si nos sentamos a esperar las condenas para inhabilitar a alguien, nunca van a llegar", sostuvo Barsallo.

Sistema de salud: Sobrecarga y escasez de especialistas

El ministro Fernando Boyd Galindo destacó el logro de reducir los costos de medicamentos, pero puso el foco en la crisis de recursos humanos.

"Ahora mismo hay cupos para aproximadamente una necesidad en el país de 330 médicos, pero hay 650 que se están egresando. Y eso pasa todos los años", destacó el ministro de Salud.

Serafín Sánchez, asesor del despacho superior del ministro, advirtió que sobrecargar el sistema compromete la calidad de la formación y puede tener consecuencias graves.

"Hoy día se habla de una ley de mala praxis. Imagínate que estos muchachos no salgan formados adecuadamente a la calle", indicó Sánchez.

Para la Dra. Yelkis Gil, la prioridad es la atención primaria para contener la demanda, una estrategia que el ministro Boyd Galindo califica como fundamental para el futuro:

"Lo fundamental es prevenir, hacer que la gente pueda vivir más años... Para hacer eso hay que primero meternos en el sistema de atención primaria; eso es lo clave", puntualizó el ministro.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.