Sexta gala de Tu Cara Me Suena: la magia llega con Woody, David Bisbal, Marc Anthony, Boza y más sorpresas

Valeria Retally hará historia como Woody, MariGaby enfrentará su primer cambio de género y Kabliz traerá la salsa al show; la sexta gala promete espectáculo de principio a fin.

Ciudad de Panamá, Panamá/El miércoles 24 de septiembre, el Campus ITSE volverá a convertirse en el epicentro del espectáculo panameño, porque regresa con todo la sexta gala de Tu Cara Me Suena 2025. Y no hablamos de una noche cualquiera: este show viene cargada de sorpresas que podrían marcar un antes y un después en la temporada.

Entre las transformaciones más comentadas, hay dos que ya tienen a todo el público hablando desde ahora: el primer personaje animado de la temporada, Woody de Toy Story, interpretado por Valeria Retally, y el primer cambio de género para MariGaby, quien deberá convertirse en nada más y nada menos que David Bisbal.

Pero la lista de retos no termina ahí: La Ministra será Tini, Robin Durán revivirá a Xuxa, Franklyn Robinson se pondrá en la piel de Rema, Gabo Novoa traerá de regreso a Boza, Judy Meana será la inolvidable Bonnie Tyler y Kabliz explorará la salsa como Marc Anthony. Una mezcla explosiva de géneros, épocas y estilos que promete desatar locura.

Woody llega al escenario

¡Alerta spoiler creativo! Esta gala tendrá un momento histórico: un personaje animado cantando en Tu Cara Me Suena. La encargada de esta hazaña es Valeria Retally, quien se transformará en Woody, el vaquero de Toy Story.

La producción ya ha dejado ver algunos detalles del vestuario: botas, sombrero, chaleco y la esencia del sheriff más querido de Pixar. Pero lo realmente desafiante será cómo Valeria logrará transmitir la personalidad de Woody, ese carisma de juguete que mezcla ternura, humor y liderazgo, sin perder la calidad vocal que requiere la competencia.

En redes sociales, los fans ya bautizaron el momento como “el show de Andy” y muchos sueñan con ver aparecer a Buzz Lightyear como sorpresa. ¿Lo veremos? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que la expectativa por ver a Woody cantando en un escenario real es una de las razones por las que la sexta gala podría convertirse en la más recordada de la temporada.

MariGaby se convierte en David Bisbal

Otra de las transformaciones que promete dejar huella es la de MariGaby, quien enfrentará su primer cambio de género en la competencia. La joven artista tendrá que convertirse en David Bisbal, interpretando uno de los temas más icónicos del cantante español.

No será tarea fácil: MariGaby deberá adaptarse a una voz masculina potente, de gran registro, con la energía y los giros característicos de Bisbal. El público espera verla salir de su zona de confort y demostrar que puede dominar tanto la interpretación vocal como el movimiento sobre el escenario.

Este reto, sin duda, marcará un hito en su paso por Tu Cara Me Suena, pues no solo pondrá a prueba su versatilidad, sino también su capacidad de conectar con la audiencia desde un papel completamente distinto al que suele mostrar.

El beso de Kabliz y su salto a la salsa

Si hay un concursante que sabe cómo dejar huella, ese es Kabliz. Todavía no se apagan los ecos de su beso apasionado a la bailarina en la quinta gala, un momento que incendió las redes sociales, llenó de memes los grupos de WhatsApp y convirtió a su show en tendencia nacional.

Ahora, el reto es aún mayor: convertirse en Marc Anthony y brillar en el género de la salsa. No será fácil: Marc Anthony no solo exige potencia vocal, también resistencia física y la capacidad de transmitir intensidad en cada verso.

El público está expectante: ¿se robará nuevamente la atención con otro giro inesperado? ¿Veremos a Kabliz besando en clave de salsa? Nadie lo sabe, pero lo que sí está claro es que su participación será de las más comentadas.

La Ministra pasa de Makano a Tini

La última gala nos regaló uno de los momentos más emocionantes de la temporada: La Ministra encarnó a Makano y no solo ganó la noche, sino que lo hizo cantando junto al artista real en vivo, quien se encontraba entre el público del Campus ITSE.

Ese dueto histórico, espontáneo y lleno de energía, provocó lágrimas, ovaciones y una lluvia de publicaciones en redes sociales. La Ministra salió coronada como favorita y ahora le toca demostrar si puede mantener el ritmo.

Esta semana, se meterá en la piel de Tini, la estrella argentina que mezcla dulzura con ritmo urbano. Será un giro de 180 grados: de la melancolía romántica de Makano a la vibra juvenil y explosiva de Tini.

Robin Durán, otra vez mujer: ahora como Xuxa

El público ya está acostumbrado a ver a Robin Durán asumir transformaciones arriesgadas, pero esta vez le toca un personaje lleno de nostalgia: la legendaria Xuxa.

Será un reto cargado de carisma y ternura, porque Xuxa no solo es recordada por su voz, sino también por la forma en que conquistó a generaciones de niños con su sonrisa y energía contagiosa. Robin tendrá que encarnar ese espíritu infantil y al mismo tiempo entregar un show que emocione tanto a los niños de antes como a los adultos de hoy.

Una gala que no te puedes perder

La sexta gala de Tu Cara Me Suena 2025 reúne todos los ingredientes para convertirse en la más inolvidable hasta ahora: un personaje animado, cambios de género, salsa, rock, pop y afrobeats.

El miércoles 24 de septiembre, el Campus ITSE será testigo de un desfile de emociones, voces y actuaciones que mantendrán a Panamá entero conectado a la pantalla.

Así que ya lo sabes: prepara las palomitas, prende la televisión y no te pierdas esta cita con la música, el humor y la magia. Porque si algo ha dejado claro esta temporada es que en Tu Cara Me Suena, siempre puede pasar lo inesperado.