¡Increíble! a Miguel Esteban le gustaría ser 'Bad Bunny' en Tu Cara Me Suena 2025, aquí todos los detalles

Ciudad de Panamá, Panamá/El escenario se ilumina nuevamente y el talentoso jurado Miguel Esteban está de vuelta para una temporada que promete ser épica: ¡Tu Cara Me Suena 2025! Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate para sorprenderte, porque Miguel viene recargado y listo para poner su ojo crítico y su inigualable carisma al servicio del show más divertido de la televisión panameña.

En su entrevista exclusiva para esta nueva temporada, Miguel Esteban nos dio un vistazo a lo que podemos esperar de su regreso al panel de jueces. Con esa sonrisa contagiosa y una energía que traspasa la pantalla, el jurado nos revela las claves que guiarán sus decisiones en esta nueva edición.

¿Qué busca Miguel en las imitaciones que veremos este año? Nos lo desvela sin rodeos: “Mira, las tres cosas que busco este año, bueno, casi son parecidas a las que buscaba anteriormente: talento, obviamente, carisma, y que se parezca a la persona pues que va a imitar. Yo creo que esos son los tres para mí, los tres pilares básicos para puntuar. De verdad que sí", comenzó diciendo.

Esta declaración es una brújula para los participantes. No solo se trata de cantar, sino de encarnar al artista, de transmitir su esencia y de cautivar al público con una interpretación que vaya más allá de lo superficial. El talento es fundamental, sí, pero la chispa, esa habilidad de conectar con la audiencia y la similitud física y gestual, son los ingredientes secretos que Miguel valora profundamente.

Los de antes VS los de ahora

Y hablando de similitudes, Miguel nos regala una reflexión muy interesante sobre la complejidad de imitar a ciertos artistas: “Si son artistas de antes, de años atrás, quizás es un poco complicado.

"Porque cada uno tenía una identidad muy particular. Hoy en día, quizás los artistas se parecen mucho, los cantantes de reggaetón se parecen mucho.” ¡Imitar a un clásico requiere un nivel de detalle y autenticidad que solo los más dedicados logran alcanzar!

¿Miguel Esteban versión Bad Bunny?

Cuando le preguntamos sobre una imitación que le gustaría hacer, Miguel nos sorprende con una respuesta inesperada: “Mira, ¿qué imitación me gustaría hacer en Tu Cara Me Suena? Bueno, yo la verdad es que he hecho varias ya, he hecho de muchas, pero creo que me gustaría de repente hacer de Bad Bunny.”

Imaginar a Miguel Esteban transformándose en el Conejo Malo es, sin duda, un giro inesperado y ¡muy divertido! Esto demuestra la versatilidad y el sentido del humor que caracterizan a nuestro querido jurado.

Además, el productor de radio y publicista, reveló que su corazón también late al ritmo de la música que lo ha acompañado toda su vida.

“Mira, lo que me gusta escuchar, me gusta escuchar de todo la música en general, pero me encanta más la música latina, la salsa vieja, la salsa dura como le llaman, y el rock también. Me gustan mucho Los Beatles, me gusta Led Zeppelin, Metallica, me gusta la música pop también, me gusta Michael Jackson. A mí me encanta la música en general, yo creo que a eso me he dedicado toda mi vida, por eso, por el amor a la música.”, expresó.

El reencuentro con la mesa de jurados

Volverse a encontrar con sus compañeros en la mesa que toma las decisiones difíciles, es otro de los puntos que rescató el productor musical. "Son mis amigos, son mis hermanos. Sandra y yo siempre conectamos, de verdad que nos divertimos mucho, me siento muy emocionado de estar nuevamente con ella. Y con Emilio, obviamente, Emilio es mi hermano y cada vez que nosotros trabajamos juntos, porque hemos trabajado en otros proyectos, de verdad que que nos emociona", dijo muy emocionado.

Y es que la química entre Miguel Esteban, Sandra Sandoval y Emilio Regueira es innegable y se traduce en un ambiente de compañerismo y diversión que se siente en cada gala. Este trío dinámico es una de las razones por las que “Tu Cara Me Suena Panamá” es tan exitoso y esperado por la audiencia. Su amistad genuina y su profesionalismo se complementan a la perfección, creando un jurado equilibrado y con mucha personalidad.

Los dilemas de la interpretación....según Miguel Esteban

Finalmente, Miguel se adentra en uno de los retos más grandes del programa: ¿Qué es más difícil, la voz o el parecido físico? Su respuesta es contundente y llena de sabiduría: “Creo que entre la voz o parecerte al artista, creo que más difícil es la voz. Creo que que cuando la parte de la parte física, lo puedes trabajar con maquillaje, como que personas terceras personas son los que trabajan en ello, mientras que imitar la voz la tienes que hacer tú. Eso es lo complicado y lo complejo", fueron sus palabras.

Esta es una verdad universal en el mundo de las imitaciones. El vestuario y el maquillaje pueden transformar el exterior, pero la habilidad de replicar los matices, el tono y la técnica vocal de un artista es un arte que solo los más talentosos dominan.

La emoción es palpable en las palabras de Miguel al despedirse: “¡Esta es la fecha para que volvamos a divertirnos, volvamos a pasarla bien! 20 de agosto a través de las pantallas de TVN, Tu Cara Me Suena 2025. ¡La vamos a pasar del carajo!”.

Anoten bien la fecha, porque el 20 de agosto es el gran estreno de Tu Cara Me Suena 2025 en TVN, y con Miguel Esteban en el jurado, la diversión, las sorpresas y las imitaciones espectaculares están más que garantizadas.

¡No te pierdas ni un solo momento de esta nueva temporada! Prepárate para reír, emocionarte y asombrarte con el talento de los nuevos participantes, la sabiduría de Miguel Esteban y la increíble química del jurado. ¡Tu Cara Me Suena 2025 promete ser inolvidable!