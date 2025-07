El Secreto de Sandra Sandoval: Lo que 'La Patrona' busca para un 'Jua, Jua, Jua' en Tu Cara Me Suena

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Prepárense para la dosis de sinceridad y sabor que solo Sandra Sandoval puede dar! Con su inconfundible chispa y ese brillo que la caracteriza, Sandra nos compartió sus secretos como jurado y por qué este regreso es ¡un sacrificio, pero de los buenos!

"Amigos bellos de Panamá, les saluda Sandra Sandoval y aquí estoy nuevamente en la mesa de jurados de Tu Cara Me Suena." Con esa sonrisa que ilumina la pantalla, Sandra nos da la bienvenida a su universo de evaluaciones. Pero no se dejen engañar por su alegría, ser jurado es una tarea que ella se toma muy en serio, casi como un acto de fe.

"Regresar a la mesa de jurado es un sacrificio muy grande, una responsabilidad porque uno tiene que darle un valor a un participante, darle o otro otro puntaje a otro y yo quiero darle la mejor nota a todos. Por eso digo que es un sacrificio", expresó.

¡Escuchen, participantes! Sandra sufre por ustedes, queriendo llenarlos a todos de dieces, lo que nos hace pensar en la dificultad de su labor al tener que elegir entre tanto talento. ¡Un verdadero dilema de corazón!

Pero, ¿Qué es lo que enciende la chispa de Sandra y le arranca un buen puntaje? Ella misma lo aclara: "Yo busco talento, talento que después que salga de tu cara me suena, esa persona siga triunfando."

No le basta con el momento de gloria en el escenario; Sandra quiere que el legado continúe. ¡Así que a brillar con luz propia, más allá del concurso! Y si pensaban que el talento era lo único, la "Patrona" añade una condición clave: "Alguien divertido que me haga reír." Si no hay risas, ¡no hay paraíso en el jurado de Sandra!

¡Una presentación inolvidable!

Y hablando de risas, Sandra no pudo contenerse al recordar un momento épico: "La verdad que la presentación que más recuerdo es la que la de Emilio Regueira conmigo, cuando salió la Tigresa del Oriente que sin querer Emilio me dijo algo en el oído que yo no me oriné porque Dios es grande, pero la culpa la tuvo Emilio", confesó la cantante de "Gallina fina".

¡Imaginen la escena que casi hace que Sandra pasara por ese momento! Lo que sea que Emilio le susurró, quedó grabado en la historia de Tu Cara Me Suena y en la memoria de la patrona. ¡Un clásico instantáneo!

Pero, si no fuera "La patrona", ¿Quién sería?

¿Y si le dieran a elegir a quién emular en Tu Cara Me Suena? Sandra lo tiene clarísimo: "Yo me iría por los artistas de la vieja guardia. Los que no usaban autotune. Como Celia Cruz, como Gloria Estefan, esa gente, la vieja guardia, eso." ¡Un grito a la autenticidad!

A través de las diferentes temporadas del megaproyecto más divertido de Panamá, Sandra ha demostrado disfrutar desde la mesa de jurados cada presentación que llega al escenario, el cual, oficialmente para este año, se traslada al Campus ITSE.

Y para rematar, Sandra nos deja con su sello personal, una frase que ya es un himno: "Pobrecita de la ex, todavía no supera, que la patrona soy yo, y que haga lo que quiera", entonó en la entrevista.

Risas aseguradas es lo que nos espera...

¡No hay duda! Con Sandra Sandoval en la mesa de jurados, Tu Cara Me Suena es sinónimo de diversión sin límites y momentos que quedarán para la historia. Su ojo clínico para el talento y su pasión por hacernos reír son la combinación perfecta para las noches de los miércoles. ¡Así que a disfrutar de cada presentación y a dejarse llevar por el ritmo de la Patrona!

¡Panamá, el show acaba de comenzar! y a partir del miércoles 20 de agostos podrás disfrutar de más de 80 presentaciones y una mesa de jurados que promete ser un derroche de diversión.