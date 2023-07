Exprimera dama cuenta como viven la candidatura de Martín Torrijos a lo interno de su familia

Ciudad de Panamá, Panamá/Una nueva candidatura está por oficializarse. Este domingo se realiza el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, donde el expresidente Martín Torrijos será ratificado como candidato presidencial de este colectivo.

Desde su residencia ubicada en Ancón, Ciudad de Panamá, la exprimera dama de la República de Panamá, Vivian Fernández de Torrijos, se refirió a diversos temas de interés nacional como la participación de la mujer en la política y qué representa esta nueva candidatura para el ámbito familiar previo al comienzo de este congreso.

De acuerdo con Fernández de Torrijos, esta candidatura representa una serie de cambios y sacrificios, pero que a final de cuentas su familia está para apoyarlo.

“Esta es una campaña muy distinta. Quizás la edad o pasar por tres campañas nos hace ver las cosas un poco más frías. En definitiva, que la dinámica familiar cambia, hace un año no nos imaginábamos que estaríamos otra vez en estos quehaceres, pero el país lo necesita”, manifestó Fernández de Torrijos, con respecto a los cambios en el ámbito familiar que esta nueva candidatura representa.

Agregó que Torrijos cuenta con la experiencia necesaria y la capacidad para afrontar este nuevo reto.

“Las personas podrán decir que se equivocó en ciertos puntos, pero Martín enfrenta los problemas. No mira para otro lado, los afronta con valentía. Considero que, en este preciso momento, sobre todo para las mujeres y la familia, lo estamos necesitando”, destacó Fernández.

Destacó que los puntos que mayor diferencia están marcando en comparación con el 2004 a 2023 es el tema de la salud mental, mismo que ha debatido y discutido con su esposo.

“No puede haber un plan de salud completo e integro sin incluir y abordar de frente la salud mental. Nunca había observado antes tantos casos de ansiedad, bipolaridad, depresión y ataques de pánicos alrededor de esta campaña y de lo que se está viendo sobre todo en la juventud. La familia panameña está padeciendo problemas de salud mental. Lamentablemente, las personas que no cuentan con los recursos necesarios no saben cómo abordar esta situación”, expresó.

Iniciativas

Entre las iniciativas contempladas dentro de esta campaña, Fernández de Torrijos dijo que esperan tomar acciones concretas e implementar centros de bienestar para ayudar a la población que padece estos problemas.

Sobre los cuidados que deben tener en las campañas políticas, la exprimera dama reveló que al momento en que se anunció la campaña de su esposo fue atacada por medio de las redes sociales y que conoce quienes fueron las fuentes, pero para ella, en un mundo donde predominan estas tecnologías las personas deben verificar quienes son sus fuentes antes de realizar un señalamiento sin fundamentos.

Discapacidad

Otro de los puntos a tocar fue el tema de la discapacidad, misma que fue uno de los temas centrales del expresidente Torrijos durante su mandato.

“Tenemos que visibilizar la discapacidad y no solo entregando una silla de ruedas. Esto se debe hacer brindándoles oportunidades y abriéndoles una plaza de empleo. Las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos. Ellos quieren oportunidades, no dando dádivas. En estos momentos, estas personas no están teniendo las oportunidades que se deben”, enfatizó.

Rol de la mujer

El rol de la mujer dentro de la política ha tomado un mayor auge en los últimos años. Para Fernández de Torrijos, las mujeres en la actual sociedad desean aportar más por lo que para esta campaña estarán implementando un gabinete paritario destacando que esto es un punto importante.

“Llegó un momento en que Martín nos comentó que iba a observar el transcurso del tiempo para considerar su candidatura. Al instante, todos les dijimos que estaríamos con él. Nosotros tenemos un amor muy grande por Panamá. Durante esos cinco años pudimos vivir lo que era sentir esa diferencia, la pobreza y que las personas necesitan ayuda. Cuando tú le brindas ayuda a las personas y te das cuenta de que un cambio se puede dar, eso es maravilloso”, expresó.

Con respecto al porqué el expresidente Torrijos decidió correr nuevamente al cargo presidencial en estas elecciones con el Partido Popular, la exprimera dama dijo que con este partido Torrijos gobernó y realizó agenda social durante su mandato, además de que mantienen múltiples coincidencias destacando que su jefa de campaña será la exministra de Salud, Rosario Turner.

“Las dos vicepresidentas me parecen unas personas increíbles. Me gusta las ideas que nos dan y cómo nos reciben. Con respeto a su candidato, su esposa, cómo ven el entorno. Además de ser la vía, aportan”, puntualizó.