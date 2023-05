Perredistas le recuerdan a Torrijos que debió hacer la pelea desde adentro

Panamá/El expresidente de la República y candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos, continúa marcando su distancia del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo que fundó su padre, el general Omar Torrijos Herrera y con el que ganó la presidencia en 2004.

Y es que Torrijos, desde otra tolda política distinta a la que ha militado por muchos años, aspira “arreglar el país y recuperar el partido”, cuya actual dirigencia, según él, ha llevado a este país al "desastre", y que el gobierno que lidera Laurentino Cortizo, ha sido "una gran decepción".

Dada estas declaraciones del expresidente, emitidas en el noticiero matutino de TVN Noticias, las reacciones de los perredistas no se han hecho esperar, quienes le recordaron a Torrijos que su lucha debió darse dentro del PRD.

La ingeniera Balbina Herrera, quien fungió como ministra de Vivienda, para el quinquenio presidencial de Torrijos, señaló que es muy fácil decir las cosas desde afuera. “Él [Torrijos] debió quedarse en el PRD y desde adentro hacer la pelea, y no buscar otro partido para hacer una autocrítica”, expresó.

Dijo que antes del presidente Cortizo, el PRD estuvo dos periodos sin ser gobierno, pero que hubo militantes que no pasaron agachados, que estuvieron allí, dando la cara y participando. “No nos escondimos”, agregó Herrera.

“Yo no soy parte del Ejecutivo, no tengo una correlación de fuerzas a lo interno de esta agrupación política, pero no por ello, voy a salir diciendo, me voy”, manifestó la excandidata presidencial.

En tanto, el representante de San Francisco y aspirante a diputado por el PRD, Carlos Pérez Herrera, calificó de “traición” el cambio de tolda política de Torrijos.

“Yo no soy Torrijos. Soy Pérez Herrera. Nacido de una familia de educadores que nunca traicionaron a su Patria. Hasta cárcel vivimos, para que ahora un pseudo torrijista, que nunca habla de su padre, quiera joder al partido que él papá hizo en tres horas”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, y precandidato presidencial por el PRD, Crispiano Adames, coincide con algunos de los planteamientos y objetivos de Torrijos, considera que la lucha se hace a lo interno del partido, resolviendo los problemas como una familia.

“No podemos resolver el problema de una familia actuando desde la casa del vecino, debe ser a lo interno del PRD”, puntualizó.

Adames destacó que al final sabe que el camino y el objetivo del expresidente Martín Torrijos, puede coincidir con su objetivo, “porque se trata del rescate del ideario y de la facción torrijista, con los desafíos del siglo XXI y también del país”.

Torrijos se postulo el pasado viernes 28 de abril, como candidato presidencial por el PP, para las elecciones generales de 2024, y dijo tener la experiencia y la voluntad política para hacer las cosas bien.

A sus filas, ha sumado a exministros y figuras de la escena política como: Miguel Ángel Cañizales, Rolando Mirones, Rosario Turner, el exfiscal electoral, Boris Barrios, Pedro Milán y el representante de Calidonia, Ramón Ashby.