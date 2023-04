De no salir electo, Crispiano Adames apoyaría a ganador de primarias del PRD, pero con 'condiciones'

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de la muerte del general Omar Torrijos, se inició en el Partido Revolucionario Democrático, un proceso de reformas y hoy está "sumido en un partido clientelista y electorero, dijo el presidente de la Asamblea y precandidato presidencial, Crispiano Adames.

Para el diputado, la insatisfacción que existe en el Partido Revolucionario Democrático, pareciera obedecer a un proceso de acumulación y en materia, a la no atención y desconsideración para algunas situaciones que, para la membresía del PRD son vitales en el ejercicio de la movilidad interna del partido.

Esto, según Adames, es producto de que la atención se ha centrado en las altas jerarquías, cuando la conexión con las personas evidentemente la tienen las bases del colectivo.

Sostuvo que esta insatisfacción es producto, tanto del actuar del partido, como la forma en que se ha llevado la administración del Gobierno.

“Es un caso conjunto, es la forma de conducción del partido, pero fundamentalmente la forma de atención de la gestión de actual Gobierno del presidente, Laurentino Cortizo y del vicepresidente, José Gabriel Carrizo. Una atención hacia las autoridades del partido y de las bases con suprema indiferencia, con poca voluntad de realmente conectarse para hacer las transformaciones que realmente ellos exigen”, dijo.

De acuerdo con el diputado, no es posible que en comunidades múltiples “simplemente no haya olvido sino abandono; no hay consideración en materia de agua potable, red vial y en la capacidad estructurada del sistema de salud pública, ni educativo”.

Rol de la Asamblea Nacional

Adames reconoció que “todos han fallado”, al ser cuestionado sobre el rol de la Asamblea Nacional para resolver estas problemáticas.

En este sentido, indicó que se ha citado al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, del cual se refirió como “un personaje que se burla de las consideraciones planteadas por los diputados y también desconoce la realidad propia de nuestras situaciones, sobre todo en el interior de la república”.

Además, mencionó al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales, Juan Antonio Ducruet, al que considera una “persona muy competente”, sin embargo, no goza de los presupuestos que debe tener una institución de tan alto perfil.

Diputadocracia

Adames también señaló que es relativo, que exista un mandato por parte de los diputados e hizo un análisis de las iniciativas legislativas presentadas por el ejecutivo son escasas.

“Tenemos ahora un debate sobre el IBM en la comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social y el gobierno no asiste, no acude”.

Reiteró que, de no salir electo en estas primarias frente al vicepresidente, José Gabriel Carrizo, estaría dispuesto a apoyar a quien gane con condiciones, primero con un “golpe de timón”, refrescando el gabinete del presidente Cortizo, porque hay figuras que no tienen ningún aval”. Igualmente, haría una reflexión sobre el colectivo, porque tiene énfasis sectorial enfocado hacia una sola persona.

El fin de semana, la Feria de Azuero se convirtió en el escenario que muchos políticos aprovecharon para tratar de ganar simpatizantes rumbo a las elecciones generales del 2024.

Uno de estos, fue el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, quien presentará el próximo viernes 28 de abril, su precandidatura presidencial por el Partido Popular (PP).