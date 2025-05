Calendario de Panamá para el Mundial de Béisbol U12. Conócelo aquí

Panamá/Panamá abre su participación en el Campeonato Mundial U12 ante Estados Unidos el próximo 25 de julio, teniendo como escenario el estadio Asia Pacific Field II, a eso de las 2:30 p.m. horario local en Tainán, Taiwán, sede del evento, y 1:30 a.m. hora local en territorio panameño.

El equipo nacional U12 regresa a la Copa Mundial, bajo la dirección del manager José Murillo III, quién ya ha estado en este certamen, precisamente en la edición del 2017, cuando Panamá ocupó el séptimo lugar en la clasificación final.

Tras el partido ante USA el 25 de julio, Panamá enfrenta a Sudáfrica el 26 de julio a las 2:30 p.m. hora local en Taiwán (1:30 a.m. en Panamá) en el estadio Asia Pacific Main, el 27 de julio se enfrenta a República Dominicana (2:30 p.m. Taiwán - 1:30 a.m. Panamá), el 28 ante República Checa (10:30 a.m. Taiwán - 9:30 p.m. Panamá del 27 de julio) y cierra ante Corea del Sur el 29 de julio, (6:30 p.m. Taiwán - 5:30 a.m. Panamá).

La Súper Ronda y la Ronda de Consolación están previstas para iniciar el 31 de julio.

Sistema de competencia

La Ronda de Apertura, de cinco días de duración, constará de seis partidos por día. El torneo comenzará el viernes 25 de julio. El campo principal de ASPAC (Asia Pacific) albergará la Ceremonia Inaugural a las 5:40 p.m. (hora local), antes del partido entre Chinese Taipéi y Cuba.

Al finalizar la Ronda de Apertura, del jueves 31 de julio al sábado 2 de agosto, los tres primeros clasificados de cada grupo competirán en la Super Ronda. Los otros seis equipos jugarán la Ronda de Colocación.

Los juegos por la medalla están programados para el domingo 3 de agosto en el campo principal de ASPAC (Asia Pacific). Los equipos que ocupen el primer y segundo lugar de la Súper Ronda competirán por el título mundial Sub-12. El juego por la medalla de bronce entre el tercer y cuarto lugar de la Súper Ronda precederá a la final del Campeonato Mundial.

El torneo

El Campeonato Mundial de Béisbol Sub-12 (U-12 Baseball World Cup) es un torneo internacional organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), que reúne a las mejores selecciones nacionales del mundo con jugadores de 11 y 12 años. Es considerado el torneo más importante a nivel mundial para esta categoría de edad.

El torneo fue creado en 2011 por la entonces IBAF (International Baseball Federation), que luego se integró en la WBSC. La primera edición se jugó en Tainan, Taiwán, ciudad que desde entonces se ha convertido en sede permanente del evento.

Ediciones anteriores

2011

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: China Taipéi (Taiwán)

China Taipéi (Taiwán) Subcampeón: Cuba

2013

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: China Taipéi

2015

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: China Taipéi

2017

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: China Taipéi

2019

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: China Taipéi

China Taipéi Subcampeón: Japón

2022

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: Venezuela

2023

Sede: Tainan, Taiwán

Tainan, Taiwán Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: China Taipéi

Información de Fedebeis y WBSC