Mulino reactiva construcción del Estadio Roberto Mariano Bula en Colón

Panamá/La ciudad de Colón vivió un momento histórico con la reactivación de los trabajos del Estadio Roberto Mariano Bula, un proyecto largamente esperado por la comunidad colonense.

El evento contó con la presencia del Presidente de la República, José Raúl Mulino, quien encabezó la ceremonia junto al Director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, y otras autoridades locales.

Un proyecto que renace tras años de espera

El estadio, cuya construcción había estado paralizada desde 2017, representa un símbolo de esperanza y progreso para los habitantes de Colón. Durante su intervención, el Presidente Mulino expresó su satisfacción por retomar este proyecto, afirmando: "Hoy me dio mucha satisfacción empujar y abrir la puerta de la desidia. Me complace mucho, de verdad, avanzar en esta construcción, avanzar en esta promesa, que será una realidad en pocos meses más. Desde el 2017 este proyecto está anclado en el tiempo y me da mucha satisfacción arrancarlo. Créanme que esta obra va a ser para todos ustedes".

El mandatario destacó que esta obra no solo será un espacio deportivo, sino también un motor de desarrollo económico y social para la región. Además, agradeció a los colonenses por su paciencia y reiteró su compromiso de cumplir con las promesas hechas a la comunidad.

Impacto económico y social

El proyecto del Estadio Roberto Mariano Bula generará 350 empleos directos y beneficiará a más de 50 proveedores locales, con un impacto indirecto que alcanzará aproximadamente 3,000 empleos en la provincia de Colón. Durante el evento, se hizo un llamado a contratar únicamente a colonenses para trabajar en la construcción, con el fin de asegurar que la comunidad sea parte activa de este proyecto.

Miguel Ordoñez, Director de Pandeportes, resaltó la importancia de esta obra para el desarrollo deportivo y social de la región, afirmando que el estadio será un espacio para fomentar el talento local y promover actividades que beneficien a toda la comunidad.

Un mensaje de esperanza para Colón

El director de Pandeportes Miguel Ordoñez cerró su discurso con un mensaje de optimismo para los colonenses: "Finalmente, podemos decir que esta vez sí va a ser una realidad el Roberto Mariano Bula, que tanto ustedes anhelan y tanto esperan. Mi aprecio, mi agradecimiento a nuestro presidente, el señor José Raúl Mulino, por tener, por ser una persona de palabra, por cumplir. ¡Viva Colón! Muy feliz de estar aquí y adelante, que para Colón vienen buenos días".

Un futuro prometedor

La reactivación de este proyecto no solo marca el inicio de una nueva etapa para el desarrollo deportivo de Colón, sino que también representa un paso importante hacia la recuperación económica y social de la provincia. Con la construcción del Estadio Roberto Mariano Bula, Colón se prepara para recibir un espacio moderno y funcional que será un orgullo para todos sus habitantes y un legado para las futuras generaciones.