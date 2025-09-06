Mundial de Béisbol U18 | Calendario, resultados y tabla de posiciones

Cuba y Japón lideran con paso perfecto, mientras Panamá enfrenta una final anticipada ante Taiwán para no quedar fuera de la contienda.

Panamá/El Campeonato Mundial de Béisbol Sub-18 en Japón continúa, el viernes y hoy sábado se han dado dos jornadas llenas de intensidad, marcando el camino de lo que será una semana decisiva.

Cuba y el anfitrión Japón comenzaron con paso firme, mientras que la selección de Panamá se ve obligada a reaccionar con urgencia para mantener vivas sus aspiraciones.

Viernes 5 de septiembre: Victorias claras en el debut

La jornada ofreció duelos vibrantes:

Corea del Sur venció a Puerto Rico 5-2 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA. Los coreanos conectaron 9 imparables sin errores, mientras que los boricuas solo lograron 2 hits y cometieron un error.

venció a 5-2 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA. Los coreanos conectaron 9 imparables sin errores, mientras que los boricuas solo lograron 2 hits y cometieron un error. Cuba mostró su poderío con un triunfo de 10-0 sobre Sudáfrica en cinco entradas en el Nishizaki Stadium (Itoman City). Los cubanos registraron 6 hits sin errores, frente a un solo imparable y 7 errores de los africanos.

mostró su poderío con un triunfo de 10-0 sobre en cinco entradas en el Nishizaki Stadium (Itoman City). Los cubanos registraron 6 hits sin errores, frente a un solo imparable y 7 errores de los africanos. Japón debutó con victoria 4-1 ante Italia , apoyándose en 5 hits y un error, mientras los italianos conectaron 4 imparables y sumaron 2 errores.

debutó con victoria 4-1 ante , apoyándose en 5 hits y un error, mientras los italianos conectaron 4 imparables y sumaron 2 errores. Chinese Taipei blanqueó a China 7-0 en Itoman City, con 6 hits y un error, contra 2 hits y 2 errores de los chinos.

blanqueó a 7-0 en Itoman City, con 6 hits y un error, contra 2 hits y 2 errores de los chinos. En un duelo clave para el Grupo B, Australia superó a Panamá 4-1 en Okinawa. Los australianos conectaron 8 hits sin errores, mientras que Panamá logró 7 imparables, pero un error fue costoso.

superó a 4-1 en Okinawa. Los australianos conectaron 8 hits sin errores, mientras que Panamá logró 7 imparables, pero un error fue costoso. Finalmente, Puerto Rico se recuperó y derrotó 9-1 a Sudáfrica en Itoman City.

Sábado 6 de septiembre: Favoritos consolidados y sorpresas

El segundo día de competencia dejó resultados que comienzan a marcar tendencias:

Cuba mantuvo el invicto al vencer 8-0 a Italia , mostrando una ofensiva de 13 imparables y solidez defensiva.

mantuvo el invicto al vencer 8-0 a , mostrando una ofensiva de 13 imparables y solidez defensiva. Alemania sorprendió al derrotar 9-3 a China , conectando 6 hits frente a un solo imparable chino, que además cometió 4 errores.

sorprendió al derrotar 9-3 a , conectando 6 hits frente a un solo imparable chino, que además cometió 4 errores. El anfitrión Japón venció a Corea del Sur 4-2 en un duelo de lanzadores, registrando 7 hits sin errores.

venció a 4-2 en un duelo de lanzadores, registrando 7 hits sin errores. Estados Unidos demostró su fuerza al imponerse 4-0 a Chinese Taipei, con 4 hits sin errores.

Dos encuentros quedaron pendientes para el cierre de la jornada:

Puerto Rico vs. Italia (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30).

(Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30). China vs. Australia (Nishizaki Stadium, Itoman City, 20:30).

Domingo 7 de septiembre: Día clave para Panamá

La tercera jornada será determinante, con partidos de alto calibre y otros decisivos para los equipos en riesgo:

Japón vs. Cuba (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 0:00). Choque de invictos que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo.

(Okinawa Cellular Stadium NAHA, 0:00). Choque de invictos que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo. Estados Unidos vs. Alemania (Nishizaki Stadium, Itoman City, 0:30). Otro enfrentamiento entre equipos que marchan con récord positivo.

(Nishizaki Stadium, Itoman City, 0:30). Otro enfrentamiento entre equipos que marchan con récord positivo. Corea del Sur vs. Sudáfrica (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 4:30).

(Okinawa Cellular Stadium NAHA, 4:30). Panamá vs. Chinese Taipei (Nishizaki Stadium, Itoman City, 4:30). Un partido de vida o muerte para los panameños, que necesitan su primera victoria.

(Nishizaki Stadium, Itoman City, 4:30). Un partido de vida o muerte para los panameños, que necesitan su primera victoria. China vs. Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30).

(Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30). Cuba vs. Puerto Rico (Nishizaki Stadium, Itoman City, 20:30).

Panorama del torneo

Hasta el momento, Cuba, Japón, Alemania y Estados Unidos marchan con récord perfecto (2-0), perfilándose como favoritos. En contraste, Panamá, China, Sudáfrica e Italia (todos con 0-2) están urgidos de victorias para no quedar rezagados.

El Mundial Sub-18 en Japón continúa con un calendario apretado, lleno de choques decisivos que definirán quiénes avanzan con paso firme hacia la siguiente fase.

Group A # Equipo W L T PCT GB 1 Cuba (CUB) 2 0 0 1.000 0 1 Japan (JPN) 2 0 0 1.000 0 3 Korea (KOR) 1 1 0 .500 1 3 Puerto Rico (PUR) 1 1 0 .500 1 5 Italy (ITA) 0 2 0 .000 2 5 South Africa (RSA) 0 2 0 .000 2 Group B # Equipo W L T PCT GB 1 Germany (GER) 2 0 0 1.000 0 1 United States (USA) 2 0 0 1.000 0 3 Australia (AUS) 1 1 0 .500 1 3 Chinese Taipei (TPE) 1 1 0 .500 1 5 China (CHN) 0 2 0 .000 2 5 Panama (PAN) 0 2 0 .000 2

