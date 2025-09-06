Mundial de Béisbol U18 | Calendario, resultados y tabla de posiciones

Cuba y Japón lideran con paso perfecto, mientras Panamá enfrenta una final anticipada ante Taiwán para no quedar fuera de la contienda.

Acción del Mundial U18 de béisbol
Acción del Mundial U18 de béisbol / Foto: Fedebeis

Panamá/El Campeonato Mundial de Béisbol Sub-18 en Japón continúa, el viernes y hoy sábado se han dado dos jornadas llenas de intensidad, marcando el camino de lo que será una semana decisiva.

Cuba y el anfitrión Japón comenzaron con paso firme, mientras que la selección de Panamá se ve obligada a reaccionar con urgencia para mantener vivas sus aspiraciones.

Viernes 5 de septiembre: Victorias claras en el debut

La jornada ofreció duelos vibrantes:

  • Corea del Sur venció a Puerto Rico 5-2 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA. Los coreanos conectaron 9 imparables sin errores, mientras que los boricuas solo lograron 2 hits y cometieron un error.
  • Cuba mostró su poderío con un triunfo de 10-0 sobre Sudáfrica en cinco entradas en el Nishizaki Stadium (Itoman City). Los cubanos registraron 6 hits sin errores, frente a un solo imparable y 7 errores de los africanos.
  • Japón debutó con victoria 4-1 ante Italia, apoyándose en 5 hits y un error, mientras los italianos conectaron 4 imparables y sumaron 2 errores.
  • Chinese Taipei blanqueó a China 7-0 en Itoman City, con 6 hits y un error, contra 2 hits y 2 errores de los chinos.
  • En un duelo clave para el Grupo B, Australia superó a Panamá 4-1 en Okinawa. Los australianos conectaron 8 hits sin errores, mientras que Panamá logró 7 imparables, pero un error fue costoso.
  • Finalmente, Puerto Rico se recuperó y derrotó 9-1 a Sudáfrica en Itoman City.

Sábado 6 de septiembre: Favoritos consolidados y sorpresas

El segundo día de competencia dejó resultados que comienzan a marcar tendencias:

  • Cuba mantuvo el invicto al vencer 8-0 a Italia, mostrando una ofensiva de 13 imparables y solidez defensiva.
  • Alemania sorprendió al derrotar 9-3 a China, conectando 6 hits frente a un solo imparable chino, que además cometió 4 errores.
  • El anfitrión Japón venció a Corea del Sur 4-2 en un duelo de lanzadores, registrando 7 hits sin errores.
  • Estados Unidos demostró su fuerza al imponerse 4-0 a Chinese Taipei, con 4 hits sin errores.

Dos encuentros quedaron pendientes para el cierre de la jornada:

  • Puerto Rico vs. Italia (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30).
  • China vs. Australia (Nishizaki Stadium, Itoman City, 20:30).

Domingo 7 de septiembre: Día clave para Panamá

La tercera jornada será determinante, con partidos de alto calibre y otros decisivos para los equipos en riesgo:

  • Japón vs. Cuba (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 0:00). Choque de invictos que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo.
  • Estados Unidos vs. Alemania (Nishizaki Stadium, Itoman City, 0:30). Otro enfrentamiento entre equipos que marchan con récord positivo.
  • Corea del Sur vs. Sudáfrica (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 4:30).
  • Panamá vs. Chinese Taipei (Nishizaki Stadium, Itoman City, 4:30). Un partido de vida o muerte para los panameños, que necesitan su primera victoria.
  • China vs. Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30).
  • Cuba vs. Puerto Rico (Nishizaki Stadium, Itoman City, 20:30).

Panorama del torneo

Hasta el momento, Cuba, Japón, Alemania y Estados Unidos marchan con récord perfecto (2-0), perfilándose como favoritos. En contraste, Panamá, China, Sudáfrica e Italia (todos con 0-2) están urgidos de victorias para no quedar rezagados.

El Mundial Sub-18 en Japón continúa con un calendario apretado, lleno de choques decisivos que definirán quiénes avanzan con paso firme hacia la siguiente fase.

Group A
# Equipo W L T PCT GB
1 CUB Cuba (CUB) 2001.0000
1 JPN Japan (JPN) 2001.0000
3 KOR Korea (KOR) 110.5001
3 PUR Puerto Rico (PUR) 110.5001
5 ITA Italy (ITA) 020.0002
5 RSA South Africa (RSA) 020.0002
Group B
# Equipo W L T PCT GB
1 GER Germany (GER) 2001.0000
1 USA United States (USA) 2001.0000
3 AUS Australia (AUS) 110.5001
3 TPE Chinese Taipei (TPE) 110.5001
5 CHN China (CHN) 020.0002
5 PAN Panama (PAN) 020.0002

Con información de WBSC

