Mundial de Béisbol U18 | Calendario, resultados y tabla de posiciones
Cuba y Japón lideran con paso perfecto, mientras Panamá enfrenta una final anticipada ante Taiwán para no quedar fuera de la contienda.
Panamá/El Campeonato Mundial de Béisbol Sub-18 en Japón continúa, el viernes y hoy sábado se han dado dos jornadas llenas de intensidad, marcando el camino de lo que será una semana decisiva.
Cuba y el anfitrión Japón comenzaron con paso firme, mientras que la selección de Panamá se ve obligada a reaccionar con urgencia para mantener vivas sus aspiraciones.
Noticia relacionada: Mundial de béisbol U18 | Panamá vuelve a caer, esta vez ante Australia
Viernes 5 de septiembre: Victorias claras en el debut
La jornada ofreció duelos vibrantes:
- Corea del Sur venció a Puerto Rico 5-2 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA. Los coreanos conectaron 9 imparables sin errores, mientras que los boricuas solo lograron 2 hits y cometieron un error.
- Cuba mostró su poderío con un triunfo de 10-0 sobre Sudáfrica en cinco entradas en el Nishizaki Stadium (Itoman City). Los cubanos registraron 6 hits sin errores, frente a un solo imparable y 7 errores de los africanos.
- Japón debutó con victoria 4-1 ante Italia, apoyándose en 5 hits y un error, mientras los italianos conectaron 4 imparables y sumaron 2 errores.
- Chinese Taipei blanqueó a China 7-0 en Itoman City, con 6 hits y un error, contra 2 hits y 2 errores de los chinos.
- En un duelo clave para el Grupo B, Australia superó a Panamá 4-1 en Okinawa. Los australianos conectaron 8 hits sin errores, mientras que Panamá logró 7 imparables, pero un error fue costoso.
- Finalmente, Puerto Rico se recuperó y derrotó 9-1 a Sudáfrica en Itoman City.
Otras noticias: Mundial de Béisbol U18: Estados Unidos blanquea a Panamá en su debut en Okinawa
Sábado 6 de septiembre: Favoritos consolidados y sorpresas
El segundo día de competencia dejó resultados que comienzan a marcar tendencias:
- Cuba mantuvo el invicto al vencer 8-0 a Italia, mostrando una ofensiva de 13 imparables y solidez defensiva.
- Alemania sorprendió al derrotar 9-3 a China, conectando 6 hits frente a un solo imparable chino, que además cometió 4 errores.
- El anfitrión Japón venció a Corea del Sur 4-2 en un duelo de lanzadores, registrando 7 hits sin errores.
- Estados Unidos demostró su fuerza al imponerse 4-0 a Chinese Taipei, con 4 hits sin errores.
Dos encuentros quedaron pendientes para el cierre de la jornada:
- Puerto Rico vs. Italia (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30).
- China vs. Australia (Nishizaki Stadium, Itoman City, 20:30).
Otras noticias: MLB noticias| Aaron Judge vuelve a ocupar su puesto de jardinero en los Yankees
Domingo 7 de septiembre: Día clave para Panamá
La tercera jornada será determinante, con partidos de alto calibre y otros decisivos para los equipos en riesgo:
- Japón vs. Cuba (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 0:00). Choque de invictos que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo.
- Estados Unidos vs. Alemania (Nishizaki Stadium, Itoman City, 0:30). Otro enfrentamiento entre equipos que marchan con récord positivo.
- Corea del Sur vs. Sudáfrica (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 4:30).
- Panamá vs. Chinese Taipei (Nishizaki Stadium, Itoman City, 4:30). Un partido de vida o muerte para los panameños, que necesitan su primera victoria.
- China vs. Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium NAHA, 20:30).
- Cuba vs. Puerto Rico (Nishizaki Stadium, Itoman City, 20:30).
Panorama del torneo
Hasta el momento, Cuba, Japón, Alemania y Estados Unidos marchan con récord perfecto (2-0), perfilándose como favoritos. En contraste, Panamá, China, Sudáfrica e Italia (todos con 0-2) están urgidos de victorias para no quedar rezagados.
El Mundial Sub-18 en Japón continúa con un calendario apretado, lleno de choques decisivos que definirán quiénes avanzan con paso firme hacia la siguiente fase.
Con información de WBSC