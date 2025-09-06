Mundial de béisbol U18 | Panamá vuelve a caer, esta vez ante Australia

Panamá sale nuevamente al terreno en la madrugada de este domingo , a eso de las 4.00 a.m. , cuando se mida a Taiwán.

Panamá/La selección nacional U18 de Panamá cayó esta vez 4 carreras por 1 ante Australia en la segunda fecha del Campeonato Mundial de la categoría que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón.

Roderick Medina abrió el partido por la hueste panameña y trabajó 2.0 entradas con 3 hits, 1 carrera que fue limpia, boleó a 2 y ponchó a 1, para apuntarse la derrota y luego trabajaron Juan Ortega que cumplió 4.2 entradas con 5 imparables, 3 carreras, las tres fueron limpias, boleó a 2 y no dio ponches, y cerrando el partido, el zurdo Joshua Martínez que solo lanzó 0.1 tercio de entrada, con 1 hit, 1 boleto y 1 ponchado en su cuenta.

Australia anotó una carrera en la alta de la tercera, 1 más en el 4to y 2 en la alta de la séptima para completar 4 anotaciones, 8 hits y sin errores en el terreno, Panamá sólo anotó 1 rayita en la baja de la quinta, con 7 hits y 1 error en la defensa.

Los mejores al bate por Panamá fueron Luis Rivera de 3-1, Juan Rujano de 3-1, Ricardo Acosta de 3-1, Carlos Castillo de 2-2, William Cutshall de 3-1 y Caleb Rivera de 3-1.

Panamá sale nuevamente al terreno en la madrugada de este domingo, a eso de las 4.00 a.m., cuando se mida a Taiwán, en partido que está programado, para las 6:00 p.m. del mismo domingo 7 de septiembre.

Tras el partido ante Australia, Panamá pone foja de 0-2 en el Mundial U18.

A pesar de una lucha incansable en el diamante, las estadísticas revelan una tarde complicada para los jóvenes peloteros panameños, especialmente al momento de capitalizar las oportunidades ofensivas.

En el aspecto ofensivo, los panameños lograron conectar un total de siete imparables, pero solo pudieron remolcar una solitaria carrera. La ofensiva se vio liderada por el desempeño sobresaliente del bateador designado Carlos Ovidio Castillo Bonilla, quien se lució con dos hits en dos turnos, ostentando un impresionante average de .800 y un OPS de 1.633. De igual forma,

William Boyd Cutshall Ayarza, el campocorto, aportó con un triple crucial y mantuvo un average de .400. La única carrera impulsada (RBI) del encuentro llegó cortesía de Caleb Rivera Hernández, mientras que Ángel Raúl Rujano Quijano conectó un doble, mostrando destellos de poder en la alineación.

Sin embargo, la capacidad de ligar hits y convertirlos en carreras fue el principal talón de Aquiles, dejando a 24 bateadores sin poder cruzar el plato.

Desde la lomita, el abridor Roderick Alexis Medina Bonilla (L) cargó con la derrota, permitiendo una carrera limpia en dos episodios de labor. Le siguió Juan Miguel Ortega Ortega, quien lanzó la mayor parte del partido con 4.2 entradas, permitiendo tres carreras limpias. El relevista Joshua Jahir Martínez Castro tuvo una breve, pero efectiva actuación de 0.1 entradas sin permitir anotaciones. En total, el cuerpo de lanzadores panameños permitió ocho imparables y cuatro carreras.

En el cuadro defensivo, los panameños mostraron destreza al ejecutar tres jugadas de doble matanza, involucrando a Ricardo Alexis Acosta Bethancourt, William Boyd Cutshall Ayarza y Caleb Rivera Hernández. Sin embargo, un error del antesalista Daniel Eliot Méndez también figuró en las estadísticas del partido.

A pesar del esfuerzo y algunos momentos de brillantez individual, Panamá no logró superar a Australia, dejando un resultado que seguramente impulsará a la escuadra a ajustar detalles para los próximos desafíos en el mundial