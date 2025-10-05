MLB resultado | Los Azulejos de Toronto volvieron a recetar otra paliza a los Yankees

Panamá/Los Azulejos de Toronto brillaron con fuerza en el Juego 2 de la Serie Divisional, al derrotar contundentemente 13 carreras por 7 a los Yankees de Nueva York colocándose a solo una victoria de avanzar a la Final de la Liga Americana.

La gran figura del encuentro fue el joven lanzador Trey Yesavage quien ofreció una actuación dominante desde la lomita. Yesavage trabajó 5.1 episodios, recetando 11 ponches, concediendo apenas una base por bolas y sin permitir carreras ante una poderosa ofensiva neoyorquina.

Con esta victoria, Toronto toma ventaja en la serie (2-0) y se perfila como uno de los equipos más sólidos de la postemporada. La ofensiva azul respondió en los momentos clave, respaldando la labor de su abridor y dejando claro que los Azulejos son fuertes candidatos al título de la Liga Americana.

El próximo encuentro será decisivo, y los Yankees están obligados a reaccionar si desean mantenerse con vida en esta apasionante Serie Divisional de la MLB 2025.

La ofensiva de los Azulejos de Toronto explotó en el segundo encuentro contra los Yankees de Nueva York, asegurando una contundente victoria de 13 carreras a 7, según se desprende del detallado boxscore. El equipo canadiense mostró una superioridad marcada en hits y carreras impulsadas, mientras que el picheo de los Mulos del Bronx se vio seriamente comprometido.

Dominio Azul en el Madero

Los Azulejos acumularon un total de 15 imparables, una cifra considerablemente superior a los 10 hits conectados por los Yankees. Esta eficiencia ofensiva se tradujo en 13 carreras impulsadas (RBI), en contraste con las 7 logradas por Nueva York. Además, la disciplina en el plato favoreció a Toronto, que solo se ponchó 5 veces, mientras que los Yankees sufrieron 15 ponches.

Figuras Imbatibles

Dos jugadores de Toronto se erigieron como las principales amenazas de la noche:

1. Varsho: Tuvo una actuación espectacular, yéndose de 5-4, anotando 4 carreras e impulsando otras 4. Su rendimiento fue tan dominante que registró un OPS de 2.653 en este encuentro, reflejando su impacto en cada turno.

2. Vladimir Guerrero Jr. (1B): El primera base canadiense no se quedó atrás, acumulando 3 hits en 5 turnos, anotando 2 carreras y contribuyendo con 4 impulsadas. El boxscore refleja para él un promedio de bateo de .667.

Otros bateadores que contribuyeron significativamente al festival de hits de los Azulejos fueron Clement (3B), quien se fue de 4-3 con una carrera anotada y 3 impulsadas, y Springer (DH), quien sumó 2 hits y 2 carreras anotadas.

La Lucha de los Yankees

A pesar de la derrota, los Yankees lograron anotar 7 carreras. Aaron Judge (RF) fue uno de los más productivos para Nueva York, yéndose de 3-2, anotando 2 carreras, remolcando 1 y recibiendo 2 bases por bolas. Bellinger (LF) también tuvo una noche importante en términos de producción, impulsando 3 carreras con 1 hit en 4 turnos. Por su parte, Giancarlo Stanton (DH) conectó 2 hits y trajo 2 carreras al plato.

Sin embargo, el equipo de Nueva York fue víctima de los ponches. La artillería de los Yankees sumó 15 abanicados en total. Jugadores como Grisham (CF) y Volpe (SS) sufrieron 3 ponches cada uno. Incluso Rice (1B-C) y Stanton se poncharon en dos ocasiones cada uno.

Un punto destacado al final del juego para los Yankees fue la aparición de Goldschmidt, quien entró como bateador emergente (PH) y luego se desempeñó en la primera base (1B), logrando 1 hit y anotando 1 carrera en sus 2 turnos.