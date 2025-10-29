MLB Serie Mundial 2025 noticias | Azulejos vs Dodgers previa del juego 5

Hoy de manera exclusiva el juego 5 de la Serie Mundial entre Los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Serie Mundial de 2025 está en su punto de ebullición. Tras la victoria de Toronto 6-2 en el Juego 4, la serie se encuentra empatada 2-2. Curiosamente, a pesar de que la serie se siente cerrada, los Azulejos de Toronto han superado a los Dodgers de Los Ángeles en carreras totales, 23-17, lo que sugiere que, en conjunto, los Azulejos han sido el mejor equipo hasta ahora.

El Juego 5, que se celebra esta noche, se presenta como el más trascendental (pivotal) de la serie. Si los Dodgers ganan, se acercarían a una sola victoria de asegurar su segundo título consecutivo. Pero si Toronto toma la delantera, los Dodgers se verán obligados a enfrentar dos juegos de eliminación consecutivos en Canadá.

El duelo de pitcheo presenta a dos lanzadores clave: Trey Yesavage (TOR) se enfrentará a Blake Snell (LAD).

Los Blue Jays han depositado una enorme confianza en el joven Trey Yesavage. A pesar de su rapidez para convertirse en un abridor confiable, este será solo su octavo juego de Grandes Ligas (big league game) de toda su carrera. Yesavage, de solo 22 años, ha lanzado una cuarta parte de sus entradas de toda la temporada (en todos los niveles) en esta postemporada.

Lo más preocupante para Toronto es que todas sus entradas de postemporada han sido lanzadas en el Rogers Centre. El joven lanzador solo ha lanzado cuatro entradas en un estadio de Grandes Ligas fuera de Canadá en todo el año (incluyendo una apertura en Kauffman Stadium donde permitió cuatro carreras). Enfrentar a los Dodgers en el Juego 5 presenta, con diferencia, el ambiente más hostil que el novato ha enfrentado jamás.

Si bien Shohei Ohtani ha sido una fuerza imparable—llegando a base nueve veces en el Juego 3 y lanzando más de seis entradas en el Juego 4—el Juego 4 sirvió como un recordatorio de que Ohtani es, de hecho, humano.

El as de los Dodgers Blake Snell se vio fatigado en el Juego 3 y permitió cuatro carreras en el Juego 4. Además, fue ponchado dos veces en el Juego 4. Los Dodgers se enfrentan a un Juego 5 crucial y necesitan que Ohtani vuelva a tener una gran actuación ofensiva.

El problema es el silencio de los bates alrededor de la superestrella. Los Dodgers han anotado solo tres carreras en sus últimas 20 entradas. El bate de Mookie Betts sigue frío, con solo 5 hits en sus últimos 34 turnos al bate desde el inicio de la Serie de Campeonato. Ohtani tendrá que seguir cargando al equipo.

El Juego 4, al ser mucho más tranquilo que el maratónico Juego 3, permitió a ambos equipos dar un descanso muy necesario a sus brazos de alta presión.

El bullpen de los Blue Jays ha sido históricamente fuerte en esta serie, permitiendo solo una carrera limpia en 14 2/3 entradas (sin contar el jonrón de Freddie Freeman en el Juego 3). La victoria de Toronto permitió que tres de sus mejores relevistas—Jeff Hoffman, Eric Lauer y Seranthony Domínguez—tuvieran la noche libre. Se espera que estos lanzadores estén disponibles (y quizás entren temprano) en el Juego 5.

Por el lado de los Dodgers, el mánager Dave Roberts no utilizó a su cerrador Roki Sasaki en la derrota del Juego 4. Esto significa que Sasaki está disponible para respaldar a Snell en el Juego 5. La relativa paz del Juego 4 ha dejado a ambos cuerpos de pitcheo lo más cerca posible de su máxima fuerza para el encuentro de esta noche.

