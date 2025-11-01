MLB Serie Mundial 2025 | Así ganaron los Dodgers de Los Ángeles el Juego 7

Los últimos 10 campeones de la Serie Mundial y los equipos más ganadores.

Toronto, Canadá/Con un jonrón de Will Smith en la undécima entrada, los Dodgers de Los Ángeles lograron este sábado un agónico triunfo 5x4 ante los Azulejos de Toronto con el que revalidaron el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por Shohei Ohtani se impuso en la eliminatoria por un global de 4-3 y es el primer bicampeón de las Grandes Ligas de béisbol desde 2000.

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años se resolvió en extra innings después de que el venezolano Miguel Rojas empatara el marcador en la novena entrada con un cuadrangular salvador para los Dodgers.

"No intentaba batear un jonrón", afirmó Rojas. "Creo que este es el primero contra un lanzador diestro en todo el año y llegó en el momento más importante de mi vida y mi carrera".

Los Dodgers, que ya habían esquivado la derrota en el sexto episodio del viernes, se encomendaron para la apertura a un Ohtani con escaso descanso, que tuvo que ser retirado tras encajar un jonrón inicial de tres carreras de Bo Bichette.

El héroe del montículo terminó siendo su compatriota Yoshinobu Yamamoto que, menos de 24 horas después de abrir el sexto partido, dejó en blanco a los Azulejos en los 2.2 innings finales.

Ohtani retirado del montículo -

Tras el desengaño del viernes, casi 45.000 aficionados canadienses volvieron a crear un ambiente eléctrico en el Rogers Center.

Con la adrenalina al máximo nivel, las gradas siguieron de pie cada pitcheo de la noche comenzando por el primer duelo entre el veterano Max Scherzer y Ohtani.

Toronto acechó desde el principio al japonés poniendo hasta cinco corredores en base en los dos primeros innings.

El abridor angelino escapó de esas emboscadas pero su desgaste iba en aumento y Bo Bichette se lo hizo pagar con un torpedo de 135 metros que puso tres carreras por delante a Toronto.

Tras conceder cinco hits, Ohtani fue retirado de la lomita por unos Dodgers que necesitaban de todo su poder al bate para la remontada.

Rojas, el héroe inesperado -

Los campeones descontaron en el cuarto inning por mediación de Will Smith tras un sacrificio del dominicano Teoscar Hernández.

Esta fue la única anotación que permitió Scherzer, retirado bajo una estruendosa ovación del público.

La tensión se apoderó del campo cuando el relevista angelino Justin Wrobleski golpeó en la mano al venezolano Andrés Giménez con una bola rápida. Ambos se encararon mientras los bancos saltaron en un episodio que quedó en conato de bronca.

Mookie Betts y Clement intercambiaron carreras para Dodgers y Azulejos antes de que los visitantes aceleraran la persecución.

Un jonrón de Max Muncy puso otra vez a Dodgers a una carrera con una última entrada por jugar.

A sólo dos outs del título, las gradas del Rogers Center se sumieron en el silencio con el cuadrangular de Rojas que empataba el marcador.

El venezolano, de 36 años, era la amenaza que menos esperaban los locales.

Los Azulejos tuvieron bases llenas en la parte baja de la novena pero una extraordinaria acción defensiva de Rojas y una agónica atrapada del cubano Andy Pages junto al muro alargaron la Serie Mundial hasta extra innings.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, llamado a filas tras sus 96 lanzamientos del viernes, protegió a los Dodgers hasta que Will Smith pegó el jonrón ganador en el undécimo capítulo.

A continuación los 10 últimos ganadores de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, cuya edición de 2025 terminó este sábado con el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles ante los Azulejos de Toronto por un global de 4-3

2025: Dodgers de Los Ángeles (4-3 ante los Azulejos de Toronto)

2024: Dodgers de Los Ángeles (4-1 ante los Yankees de Nueva York)

2023: Rangers de Texas (4-1 ante los Diamondbacks de Arizona)

2022: Astros de Houston (4-2 ante los Filis de Filadelfia)

2021: Bravos de Atlanta (4-2 ante los Astros de Houston)

2020: Dodgers de Los Ángeles (4-2 ante los Rays de Tampa Bay)

2019: Nacionales de Washington (4-3 ante los Astros de Houston)

2018: Medias Rojas de Boston (4-1 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2017: Astros de Houston (4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles)

2016: Cachorros de Chicago (4-3 ante los Indios de Cleveland)

Los equipos con más títulos de la historia (entre paréntesis la fecha de su último título):

1. Yankees de Nueva York 27 (2009)

2. Cardinals de San Luis 11 (2020)

3. Medias Rojas de Boston 9 (2018)

. Atléticos de Oakland 9 (1989)

. Dodgers de Los Ángeles 9 (2025)

6. Gigantes de San Francisco 8 (2014)