EN VIVO MLB Serie Mundial 2025 | Dodgers vs Azulejos: Juego 7 EN EXCLUSIVO por TVMAX

Panamá/Esta noche, el Rogers Centre será el escenario de una batalla épica, la culminación de una Serie Mundial que ha llevado a los Los Angeles Dodgers y a los Toronto Blue Jays al límite físico, mental y emocional. El Juego 7, que comienza a las 7 p.m. determinará quién se lleva la gloria.

Para este enfrentamiento definitivo, ambos equipos han anunciado a sus abridores y alineaciones titulares, buscando la combinación perfecta para la victoria.

El Duelo de Pitcheo Estelar: Ohtani vs. Scherzer

La presión recae sobre dos potenciales futuros miembros del Salón de la Fama. Por los Dodgers, el as que sube a la lomita es el fenómeno de dos vías, Shohei Ohtani (1-1, 2.87 ERA), quien lanzará con solo tres días de descanso. Utilizar a Ohtani como opener permitirá a Los Ángeles mantenerlo en la alineación sin arriesgar su posición como bateador designado (DH). Aunque tuvo una apertura "decente, aunque decepcionante" en el Juego 4 (permitiendo cuatro carreras en seis innings más), es la opción principal de los Dodgers para sellar el campeonato, con Tyler Glasnow y Blake Snell disponibles para entradas de bulk.

Enfrente, los Blue Jays confían en el veterano de 41 años Max Scherzer (5-5, 5.19 ERA). Este es un guion de ensueño para "Mad Max", quien ya comenzó el Juego 7 de la Serie Mundial de 2019 para los Nats victoriosos. Sin embargo, el principal problema de Scherzer este año han sido los jonrones, permitiendo 19 en la temporada regular y dos en el Juego 3 de esta serie, uno de ellos a Ohtani.

Los Dodgers: Buscando la Repetición Histórica

Buscando ser los primeros campeones repetidores de la MLB desde los Yankees de 1998-2000, los Dodgers mantendrán la misma alineación titular que utilizaron en el Juego 6. Esta decisión se toma a pesar de que los últimos ajustes no han marcado una diferencia notable, aunque consiguieron el apoyo ofensivo justo para forzar el Juego 7.

El lineup de los Dodgers:

1. Shohei Ohtani, P/DH

2. Will Smith, C (quien sigue lidiando con una fractura en su mano derecha)

3. Freddie Freeman, 1B (uno de los tres bateadores con un OPS superior a .800 desde el inicio de la NLDS)

4. Mookie Betts, SS (quien descendió al cuarto puesto en el orden)

5. Max Muncy, 3B

6. Teoscar Hernández, RF

7. Tommy Edman, CF (iniciando en el jardín central a pesar de sus problemas de tobillo)

8. Kiké Hernández, LF

9. Miguel Rojas, 2B (titular en la segunda base)

Los Blue Jays: La Oportunidad en Casa

Los Blue Jays, que buscan su primer título desde 1993, presentan su mejor lineup para enfrentarse a un lanzador derecho. La gran noticia es el regreso de George Springer como bateador designado (DH), superando las molestias en el lado derecho que lo afectaron en el Juego 3.

El lineup de los Blue Jays:

1. George Springer, DH

2. Nathan Lukes, LF

3. Vladimir Guerrero Jr., 1B (quien es considerado el bateador más peligroso en esta serie y busca su momento característico)

4. Bo Bichette, 2B (activado para la Serie Mundial y titular, aunque no está al 100% por su esguince de rodilla)

5. Addison Barger, RF

6. Alejandro Kirk, C

7. Daulton Varsho, CF

8. Ernie Clement, 3B (la estrella silenciosa de esta postemporada, bateando .397)

9. Andrés Giménez, SS

Con ambos lineups llenos de poder y con la presión de un Juego de Ganar o Morir, los bullpens de ambas novenas estarán completamente disponibles, con la excepción de Yoshinobu Yamamoto para los Dodgers. Esta noche, el mundo del béisbol verá si los Dodgers completan su ambición dinástica o si los Blue Jays, que se convirtieron en el sexto equipo en la historia de la MLB en jugar dos Juegos 7 en la misma postemporada, logran la hazaña en casa. Es un solo partido por todo el botín.