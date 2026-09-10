MLB se une a la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre

Estados Unidos/Major League Baseball conmemorará el 25 aniversario del 11 de septiembre el viernes con tributos en el terreno, programación especial, proyectos comunitarios y otras observancias fuera del terreno.

Las actividades fuera del terreno del día comenzarán con MLB y los Mets coorganizando un evento de empaquetado de comidas el viernes en el Citi Field, en asociación con la organización sin fines de lucro 9/11 Day como parte de la iniciativa UNITE for Good, el día de servicio anual más grande del país.

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Encabezando el esfuerzo en el lugar estarán exjugadores de los Mets, incluyendo al miembro del Salón de la Fama Mike Piazza, David Wright, Al Leiter, John Franco, Robin Ventura, Todd Zeile, Adam Ottavino y el dominicano Dellin Betances, junto con Harold Reynolds de MLB Network. También ayudarán el personal de MLB y de los Mets, jugadores de béisbol y sóftbol universitarios del área de Nueva York y voluntarios de la comunidad. Juntos, empaquetarán miles de comidas para las familias necesitadas de los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Además, la plataforma MLB Network transmitirá "MLB Central", nominado al Emmy, desde el Citi Field.

Junto con los eventos de servicio matutino, MLB conmemorará el aniversario del 11 de septiembre en todos los estadios con tributos especiales y ceremonias previas al juego. El viernes, todos los jugadores, managers, coaches y árbitros llevarán gorras especiales de New Era con un parche lateral que dice "We Shall Never Forget" (Jamás Olvidaremos), mientras que los Azulejos llevarán gorras con las banderas de Canadá y los Estados Unidos. Mientras tanto, los Yankees y Mets llevarán gorras de los primeros respondedores con los logotipos del equipo durante su juego de la Serie del Subway en el Yankee Stadium.

Cada estadio también tendrá joyas de base personalizadas y tarjetas de alineación oficiales, con los equipos locales organizando un momento de silencio por todo MLB, una dedicación en gran pantalla producida por MLB Network y una interpretación de "God Bless America" durante el descanso del séptimo inning.

Información de Jason Foster (MLB.com)

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