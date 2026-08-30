MLB resultados| José 'Chema' Caballero festeja su cumpleaños con jonrón y victoria de Yankees ante Medias Rojas

Sintoniza el partido Medias Rojas vs Orioles el sábado 5 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/José 'Chema' Caballero conectó su cuadrangular número 13 de la temporada y contribuyó a la victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Medias Rojas de Boston, por 16 carreras a 1, en la jornada del domingo 30 de agosto, día de su cumpleaños.

Caballero botó la pelota en la parte baja del octavo episodios ante los lanzamientos del serpentinero Andruw Monasterio. Con ese batazo de cuatro esquinas remolcó tres carreras que formaron parte de un rali de nueve anotaciones para los Yankees en esa entrada.

El pelotero panameño jugó en el campo corto y terminó su faena a la ofensiva con tres hits conectados en cinco turnos, con tres carreras anotadas y tres empujadas. Este desempeño mejoró su promedio de bateo a .241.

Buena labor

Iván Herrera se colocó los arreos de receptor y se colocó detrás del plato en el partido que los Cardenales de San Luis jugaron ante los Piratas de Pittsburgh.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste conectó dos hits en cinco turnos y empujó dos carreras para los Cardenales que se llevaron la derrota por pizarra de 5 carreras a 4.

Herrera puso su promedio de bateo en .243 en la campaña.

Anota carrera

Por otra parte, Leonardo Jiménez alternó su labor defensiva en la tercera y la primera base durante el juego que los Marlins de Miami le ganaron a los Nacionales de Washington, por 6 carreras a 2.

En ese partido, el pelotero santeño no conectó inatrapables en tres turnos y anotó una carrera. Esta 'rayita' la marcó en la parte alta del noveno episodio mediante un elevado de sacrificio de Joe Mack.

La carrera de Jiménez fue parte de un remontada de seis anotaciones de los Marlins en la novena entrada, lo que al final representó su victoria.

El panameño dejó su promedio de bateo, de la presente temporada 2026bde las Grandes Ligas, en .204.

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