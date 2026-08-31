MLB noticias| Ketel Marte y los D-backs están a punto de pasar la página y continuar juntos

Estados Unidos/Los Diamondbacks están ansiosos por dejar atrás toda la saga del dominicano Ketel Marte y el lunes será el paso más reciente, y posiblemente el final, en ese proceso.

Como se ha documentado ampliamente, el intermedista no se presentó en el Fenway Park el 17 de agosto para el juego programado de esa noche contra los Medias Rojas. Tanto los compañeros como los ejecutivos del club se quedaron a oscuras sobre la razón por la cual el veterano decidió no presentarse.

No fue sino hasta unos días después, cuando Marte y su agente se sentaron con el gerente general Mike Hazen y el dirigente Torey Lovullo en el Salt River Fields, que el equipo tuvo la oportunidad de escuchar directamente de Marte cuál o cuáles eran los problemas.

Tras ser puesto inicialmente en la lista restringida, Marte fue transferido a la lista de lesionados de 10 días luego de que una resonancia magnética en su rodilla izquierda revelara una inflamación.

La estadía de Marte en la lista de inhabilitados está programada para concluir este lunes, y el equipo tiene previsto reintegrarlo al roster activo para el primer compromiso de la serie de esta noche ante los Phillies en el Chase Field.

Si bien Lovullo comentó que Marte les pidió disculpas a él y Hazen durante la reunión en el Salt River Fields, cree que sería beneficioso para Marte hacer lo mismo con sus compañeros tras su regreso.

"Estamos jugando un buen béisbol en este momento", expresó Lovullo. "Necesitamos seguir jugando un buen béisbol. Creo que una disculpa levantaría más a este grupo. Él no sabe lo poderoso que sería si hiciera algo así".

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Lovullo ha hecho todo lo posible por aclarar el panorama del regreso de Marte. Luego de un encuentro en la última estadía en casa, el capataz y Hazen se reunieron con un grupo de jugadores veteranos que incluyó a Corbin Carroll, el quisqueyano Geraldo Perdomo, Nolan Arenado, el venezolano Eduardo Rodríguez y Merrill Kelly para platicar sobre la situación.

La reunión duró casi 45 minutos y todos tuvieron la oportunidad de expresar su opinión. Aunque algunos en el clubhouse no estén contentos con la manera en que Marte manejó la situación, están inmersos en una apretada lucha con los Padres por el último Comodín de la Liga Nacional y reconocen que tenerlo en la alineación les da su mejor oportunidad.

En otras palabras, le darán la bienvenida.

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Hazen no quiso entrar en detalles sobre lo que se dijo, cuáles fueron las opiniones ni cómo se sienten los jugadores, pero sí explicó por qué quería que la reunión se realizara.

"Creo que tuvimos una conversación bastante abierta y honesta", declaró el directivo. "Quería ver qué pensaban. Pienso que éste es su equipo. Se trata más de cómo lo ven ellos, y no siempre tenemos esa perspectiva. Por eso, quería asegurarme de que lo supiéramos, porque creo que es una pieza valiosa. Son muchachos increíbles y grandes profesionales, y confiamos en cómo ven el mundo; creo que estamos bastante alineados en muchas cosas. No hay un desacuerdo fuera de lo normal, pero creo que el hecho de que ellos tengan voz en todo esto también es importante, porque no quiero que parezca que simplemente estamos tomando decisiones por ellos. Quiero sentir que estamos tomando decisiones, en muchos sentidos, junto con ellos".

El lunes, los compañeros de Marte escucharán algo de él por primera vez como grupo, y todos parecen esperar que sea el último paso para dar vuelta a la página.

Información de Steve Gilbert (MLB.com)