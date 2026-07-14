MLB All Star Game 2026| Previa y dónde ver gratis el Juego de Estrellas en el que participará el panameño Iván Herrera

Las grandes figuras del denominado mejor béisbol del mundo se reunirán en Filadelfia y un pelotero nacido en Panamá estará presente.

Panamá/La élite del béisbol de las Grandes Ligas se reunirá este martes en el Citizens Bank Park de Filadelfia para disputar e Juego de las Estrellas, un duelo que enfrentará a las selecciones de la Liga Americana y la Liga Nacional y que reunirá a varias de las principales figuras del deporte.

Para Panamá, la gran noticia es la presencia del receptor y bateador designado de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, quien fue convocado como reemplazo del japonés Shohei Ohtani en el roster de la Liga Nacional. Se trata de la primera selección de Herrera para un Juego de las Estrellas, un reconocimiento a la sobresaliente temporada que ha firmado con la organización de San Luis.

Aunque Herrera no aparece en la alineación titular anunciada para el encuentro, se perfila como una de las principales opciones ofensivas desde el banco para el manager Dave Roberts, con posibilidades de ver acción como bateador designado o receptor durante el compromiso.

Alineaciones confirmadas

John Schneider y Dave Roberts, managers de los equipos de las ligas Americana y Nacional, revelaron las alineaciones titulares para este partido que marcará la mitad de la temporada 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Esas alineaciones son las siguientes:

Liga Americana

Mike Trout, CF Yordan Álvarez, BD Shea Langeliers, C Junior Caminero, 3B Bobby Witt Jr., SS Cody Bellinger, RF Ben Rice, 1B Riley Greene, LF Ernie Clement, 2B

Lanzador: Dylan Cease.

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Liga Nacional

Kyle Schwarber, BD Juan Soto, LF Freddie Freeman, 1B CJ Abrams, SS Max Muncy, 3B Ozzie Albies, 2B Brandon Marsh, RF Andy Pages, CF Drake Baldwin, C

Lanzador: Cristopher Sánchez.

Detalles

Partido: Liga Americana vs Liga Nacional (Juego de las Estrellas MLB)

Liga Americana vs Liga Nacional (Juego de las Estrellas MLB) Fecha: martes 14 de julio de 2026

martes 14 de julio de 2026 Estadio: Citizens Bank Park (Filadelfia, Estados Unidos)

Citizens Bank Park (Filadelfia, Estados Unidos) Hora: 7:00 p.m. (hora de Panamá)

7:00 p.m. (hora de Panamá) ¿Dónde verlo?: TVMAX, TVN Pass

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