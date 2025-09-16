MLB noticias| Aaron Judge: Yankees ponen a prueba el físico de su capitán

¿De qué manera será probado el 'Juez'? Sintoniza el partido entre Yankees y Twins, hoy martes 16 de septiembre a las 6:40 p.m. por TVMAX y TVN Pass y lo sabrás.

Estados Unidos/El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo durante una participación en el podcast Talkin’ Yanks el martes que Aaron Judge estará en el jardín derecho para el encuentro del martes los Mellizos.

Es un acontecimiento significativo para el reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana y su club, ya que marcará la primera vez que Judge ha jugado en los jardines en días consecutivos desde que sufrió una distensión en el flexor del codo derecho a finales de julio.

Esa lesión requirió una estadía en la lista de lesionados de 10 días y, una vez que fue activado el 5 de agosto, Judge se desempeñó como el bateador designado de los Yankees durante un mes. Regresó al terreno el 5 de septiembre contra los Azulejos, un partido en el que pareció no querer lanzar con toda su fuerza.

Te puede interesar: Noticias MLB | Aaron Judge iguala récord de jonrones de Joe DiMaggio con los Yankees

Sin embargo, Boone dijo antes del primer compromiso de la serie del lunes contra Minnesota que Judge está ganando más confianza en su brazo y ha "mejorado un poco cada vez". El martes será el sexto juego de Judge en las praderas durante septiembre. Disputó partidos consecutivos en el bosque derecho contra los Azulejos y los Tigres el 7 y 9 de septiembre, pero hubo un día libre entre esos encuentros.

Si Judge es capaz de manejar una carga de trabajo completa en el jardín derecho una vez más, eso aparentemente moverá a Giancarlo Stanton de vuelta a sus deberes normales como bateador designado de Nueva York. También podría abrir más tiempo de juego para el jardinero dominicano Jasson Domínguez y el inicialista Paul Goldschmidt, ambos de los cuales han estado saliendo de la banca a menudo este mes.

Judge cayó en un pequeño bache a su regreso de la lista de lesionados, bateando sólo .243 con seis bambinazos en sus siguientes 30 juegos. Pero viene de una racha encendida en la que bateó .450 con cinco bambinazos en seis juegos, lo que le valió los honores de Jugador de la Semana de la Liga Americana.

"Siento que se ve muy bien en el plato en este momento", indicó Boone sobre Judge el lunes.

Impacto

Judge ha liderado Liga Americana con cifras extraordinarias: en 2022 conectó 62 jonrones, en 2024 lideró con 58 cuadrangulares, 144 carreras impulsadas, OBP de .458 y slugging de .701—brillando en prácticamente todas las principales categorías ofensivas.

Añadiendo más, su OPS, wRC+ y WAR (10.8 en 2024) lo posicionan entre los mejores ofensivamente en toda la historia de la0.

Judge ha alcanzado 358 cuadrangulares como Yankee, empatando con Yogi Berra en el 5.º lugar de la historia de la franquicia, y sigue escalando entre los grandes como Babe Ruth, Mickey Mantle y Lou Gehrig.

En 2025, rompió el récord del equipo al conectar 21 jonrones antes del 1 de junio, superando marcas de Mickey Mantle, Tino Martínez y él mismo (2024).

Nombrado capitán tras firma de un contrato histórico de nueve años por US$360 millones—el primero desde Derek Jeter. Esta posición refleja su rol central en los valores y cultura del equipo.

Compañeros como Giancarlo Stanton y el manager Aaron Boone destacan no solo su excelencia deportiva, sino también su humildad y enfoque.

Según FanGraphs, desde que firmó su contrato en 2023, Judge ha generado aproximadamente US$170 millones en valor de WAR, casi el doble de los US$95 millones en salario pagado hasta inicios de 2025.

Solo en un tercio de la temporada, ya ha aportado US$41.5 millones en valor de WAR, superando su salario anual de US$40 millones, lo que confirma que sigue siendo una inversión más que rentable.

Información de Bryan Murphy (MLB.com)