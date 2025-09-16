Premundial de Béisbol U15| ¿Tendrá Panamá posibilidades de optar por el pase mundialista?

El equipo panameño afronta un momento importante en el certamen que se realiza en Ciudad Juárez, México

Panamá/Panamá ha pasado por dificultades en su participación en el Premundial de Béisbol U15 que se disputa en Ciudad Juárez, México. No obstante se ha colocado en una posición donde la posibilidad de clasificar a la cita orbital del próximo año es real.

Después de sufrir dos derrotas, ante Estados Unidos y México, el equipo panameño se repuso y obtuvo la victoria sobre Costa Rica en la jornada anterior. Esto sumado al triunfo de Nicaragua ante el elenco mexicano, por marcador de 6 carreras a 2, deja abierto el camino por la clasificación.

La jornada de este martes es importante para Panamá que enfrentará a los nicaragüenses en un partido que está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora panameña).

¿Qué posibilidad hay?

Panamá posee récord de una victoria y dos derrotas y jugará ante un conjunto de Nicaragua que tiene un triunfo en dos partidos realizados.

Una victoria sobre los nicaragüenses, pondría al elenco panameño con récord de dos victorias y dos pérdidas a falta de una jornada para que culmine la fase preliminar del certamen. Ese resultado le daría mayores esperanzas de entrar en la clasificación al próximo Mundial de la categoría. Una derrota podría significar el final de toda ilusión mundialista.

Por ahora, Estados Unidos y México lideran el Premundial y se proyectan para que sean los dos representantes de Norte y Centroamérica en el Mundial. Sin embargo aún no se ha determinado cuál será el país sede del torneo orbital y existe la posiblidad de que los mexicanos asuman la organización del certamen. Si esto se da, el equipo que ocupe el tercer lugar en Ciudad Juárez tendrá la clasificación.

Es importante señalar que el Premundial no tiene programada una etapa semifinal, por ende los que se queden con el primer y segundo lugar de la tabla de posiciones disputarán la fnal. En tanto los que se ubiquen en el tercer y cuarto puesto en la fase inicial medirán fuerzas por la tercera casilla.

Resultados de Panamá

La selección panameña tiene tres partidos jugados, hasta el momento, y estos han sido los resultados:

Estados Unidos 4-2 Panamá

Panamá cayó ante Estados Unidos, 4 carreras por 2 en su debut del Campeonato Premundial U15.

Fernando Pérez abrió el partido por Panamá y trabajó 2.2 entradas con 2 imparables, 4 carreras, 3 de ellas limpias, boleó a 4 y no ponchó a nadie. Jeykel Baúlez fue el segundo lanzador utilizado y en 2.1 entradas no aceptó carreras, regaló 4 pasaportes y ponchó a 1.

Johan Camarena fue el mejor por Panamá en la lomita, tercero de tres lanzadores, caminó 2.0 entradas con 3 hits, sin carreras, con un boleto y un abanicado.

Los mejores al bate por Panamá fueron Melkys López de 1-1, doblete y remolcada, Danel Long de 4-1, Omar Vargas de 1-1 con 2 boletos y Edward Delgado de 1-1 con remolcada.

Te puede interesar: Champions League resultados | Arsenal cumplió en territorio vasco derrotando al Athletic Club

Panamá 1-8 México

Por segundo día consecutivo la defensa se desmoronó, en el primer partido ante Estados Unidos se cometieron cuatro errores y ante México se registraron seis pecados en el terreno de juego, sumando 10 errores en 14 entradas.

Abrió el partido por los panameños el izquierdo Abraham Wright que caminó 2.1 entradas, con 3 imparables, 3 carreras, 2 limpias, 4 boleados y sin ponchados, para asumir la derrota. También laboraron Akian Solís con 1.2 episodios, 2 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 boletos y un ponchado y cerró el compromiso, Alexis González con 2.0 entradas, 2 hits, 2 carreras, ninguna limpia, sin boletos y sin ponchados.

El mexicano Edgar Melgar ganó el partido tras trabajar 4.0 buenos episodios.

Los mejores al bate por el equipo de Panamá fueron, Juan Gálvez de 3-1 con tribey, Ahdair Pinilla de 1-1, Edwar Delgado de 3-1 y Melkys López de 2-1.

Te puede interesar: Mundial de Atletismo 2025| Una muestra de poder y un regreso esperado marcaron la actividad del martes 16 de septiembre

Costa Rica 1-11 Panamá

Panamá venció a Costa Rica con un ataque de 10 imparables y gran trabajo en la lomita del derecho chiricano Johan Camarena.

Camarena, quien fue el lanzador abridor del partido por el equipo panameño, trabajó 3.1 entradas con 3 imparables permitidos, 1 carrera que fue limpia, 1 boleto y 5 abanicados, para llevarse la victoria. Pierde el partido el abridor tico Cristopher Bravo que en 2.0 entradas toleraba 3 carreras, todas limpias.

Los mejores al bate por el equipo de Panamá fueron Juan Gálvez de 3-2 con 3 carreras anotadas, Edward Delgado de 4-3 con 3 carreras empujadas, Ahdair Pinilla de 2-1, Omar Vargas de 1-1, Joel Vergara de 2-1 y Omar Osorio de 2-1 con tubey y par de remolcadas.

Información de Fedebeis