Premundial de Béisbol U15| Panamá ve la luz ante Costa Rica

Después de dos derrotas, el equipo panameño cumplió con su tercer compromiso en el torneo que se realiza en Ciudad Juárez, México.

Panamá/Panamá consiguió esta tarde su primer triunfo en el Campeonato Premundial U15 de Ciudad Juárez, tras vencer a Costa Rica por pizarra de 11 carreras por 1 con un ataque de 10 imparables y gran trabajo en la lomita del derecho chiricano Johan Camarena.

El abridor del partido, Johan Camarena, trabajó 3.1 entradas con 3 imparables permitidos, 1 carrera que fue limpia, 1 boleto y 5 abanicados, para llevarse la victoria. Pierde el partido el abridor tico Cristopher Bravo que en 2.0 entradas toleraba 3 carreras, todas limpias.

Panamá hizo 5 carreras en la baja de la tercera, 1 en la cuarta y 5 más en la quinta, con 10 imparables y sin errores en el terreno. Costa Rica hizo 1 en el primero, con 3 hits y 1 error.

Los mejores al bate por el equipo de Panamá fueron Juan Galvez de 3-2 con 3 carreras anotadas, Edward Delgado de 4-3 con 3 carreras empujadas, Ahdair Pinilla de 2-1, Omar Vargas de 1-1, Joel Vergara de 2-1 y Omar Osorio de 2-1 con tubey y par de remolcadas.

Panamá juega nuevamente mañana en el Premundial U15, esta vez ante Nicaragua en el horario nocturno, siendo en Panamá las 8:00 p.m.

Te puede interesar: Allen Córdoba| El panameño vivió un cúmulo de emociones tras coronarse campeón con Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Béisbol

El torneo

El Panamericano de Béisbol Sub-15 es un torneo internacional organizado para selecciones nacionales de béisbol conformadas por jugadores menores de 15 años. Es un evento oficial de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), el organismo que rige este deporte en el continente americano.

¿Qué es?

Es un campeonato que reúne a los mejores equipos juveniles de América (Norte, Centro y Sur), con el objetivo de competir a nivel continental. Este torneo sirve también como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol).

Te puede interesar: Arsenal vs Athletic Club: San Mamés vibra con el regreso de la Champions en un duelo de identidad vasca

Objetivos principales

Desarrollo del béisbol juvenil: Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo.

Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo. Detección de talento: Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores.

Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores. Fomento del deporte internacional: Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo.

Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo. Clasificación a torneos globales: Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial.

Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial. Impulso a las federaciones nacionales: Apoyar a las federaciones de béisbol en el continente, generando visibilidad y experiencia para sus programas juveniles.

Información de Fedebeis