Premundial de Béisbol U15| Así va Panamá en el certamen y este será su próximo partido

El equipo panameño está por afrontar su tercer compromiso del certamen que se realiza en Ciudad Juárez, México.

Panamá/Panamá continúa con su participación en el Premundial de Béisbol U15 cuya sede es Ciudad Juárez, México.

El equipo panameño saldrá este lunes al terreno de juego para su tercer partido. Su recorrido inició el sábado 13 de septiembre con una derrota frente a Estados Unidos y el domingo 14 midió fuerzas ante el anfitrión México.

Partido anterior

Panamá fue superado por México, por tablero de 8-1, en partido válido de la Ronda Regular.

Por segundo día consecutivo la defensa se desmoronó, en el primer partido ante Estados Unidos se cometieron cuatro errores y ante México se registraron seis pecados en el terreno de juego, sumando 10 errores en 14 entradas.

México sacó el partido anotando 1 carrera en la baja del primero, 1 en la baja del segundo, otra más en el tercero y 5 en la quinta, con 7 hits y 1 error. Panamá marcó 4 hits y 1 carrera.

Abrió el partido por los panameños el izquierdo Abraham Wright que caminó 2.1 entradas, con 3 imparables, 3 carreras, 2 limpias, 4 boleados y sin ponchados, para asumir la derrota. También laboraron Akian Solís con 1.2 episodios, 2 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 boletos y un ponchado y cerró el compromiso, Alexis González con 2.0 entradas, 2 hits, 2 carreras, ninguna limpia, sin boletos y sin ponchados.

El mexicano Edgar Melgar ganó el partido tras trabajar 4.0 buenos episodios.

Los mejores al bate por el equipo de Panamá fueron, Juan Gálvez de 3-1 con tribey, Ahdair Pinilla de 1-1, Edwar Delgado de 3-1 y Melkys López de 2-1.

Próximo juego

El conjunto dirigido por Ángel Chávez enfrentará a Costa Rica en un partido que está programado para iniciar a las 4:00 p.m., hora de Panamá (3:00 p.m tiempo de Ciudad Juárez).

Los costarricenses llegan a ese encuentro con una derrota, la que sufrió en la jornada inaugural ante los mexicanos. Por lo tanto el vencedor sumará su primer triunfo en la competencia.

El torneo

El Panamericano de Béisbol Sub-15 es un torneo internacional organizado para selecciones nacionales de béisbol conformadas por jugadores menores de 15 años. Es un evento oficial de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), el organismo que rige este deporte en el continente americano.

¿Qué es?

Es un campeonato que reúne a los mejores equipos juveniles de América (Norte, Centro y Sur), con el objetivo de competir a nivel continental. Este torneo sirve también como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol).

Objetivos principales

Desarrollo del béisbol juvenil: Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo.

Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo. Detección de talento: Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores.

Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores. Fomento del deporte internacional: Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo.

Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo. Clasificación a torneos globales: Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial.

Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial. Impulso a las federaciones nacionales: Apoyar a las federaciones de béisbol en el continente, generando visibilidad y experiencia para sus programas juveniles.

Información de Fedebeis

