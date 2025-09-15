Allen Córdoba| El panameño vivió un cúmulo de emociones tras coronarse campeón con Diablos Rojos en la Liga Mexicana de Béisbol

El oriundo de la provincia de Bocas del Toro jugó un papel importante en la conquista del equipo de la ciudad de México

Panamá/Allen Córdoba pasó por una temporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) que no olvidará. Experimentó un cambio en media campaña y tuvo que adaptarse rápido para rendir al máximo y contribuir a la consagración de los Diablos Rojos de México como campeones del certamen.

El panameño comenzó la temporada con los Charros de Jalisco, fue seleccionado al Juego de las Estrellas y justo después de ese partido se unió a los Diablos Rojos con los que alcanzó la cima.

"Fue un cambio que la verdad no me esperaba, te soy sincero, pero saben cómo es el beisbol, saben cómo es este negocio. Charros recibió cinco buenos peloteros por mí, llegaron hasta la final y nada, muy agradecido por la oportunidad que Charros me brindó", expresó Córdoba en declaraciones emitidas por el periodista Raúl Luna del medio mexicano Mural.

Como si fueran cosas del destino, los Diablos Rojos y los Charros disputaron la final del torneo, denominada Serie del Rey. Sin duda esto fue especial para el oriundo de la provincia de Bocas del Toro ya que se enfrentaba a su antiguo equipo.

"Fue una Final muy especial para mí la verdad, haber empezado con Charros y terminar este año en el estadio que empecé la temporada agradecido con el equipo de Charros por brindarme la oportunidad y nada, hoy soy campeón y voy a disfrutar", indicó.

El conjunto de la capital mexicana se impuso en cuatro partidos a su contraparte jalisciense y su consagración se dio en condición de visitante. Esto provocó que los mismos fanáticos, que apoyaban a Córdoba a inicios de la temporada, lo abuchearan. Sobre eso, el panameño reflexionó: "no tengo nada en contra de la fanaticada porque así como me abuchearon, también me aplaudieron y siempre reconozco eso, luché por el equipo de Charros a principio de temporada y agradecido siempre por el apoyo".

Resultados de la Serie del Rey

La serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol se desarrolló en cuatro partidos que se disputaron entre el 10 y 14 de septiembre con los siguientes resultados:

Miércoles 10 de septiembre de 2025: Charros 4-8 Diablos Rojos

Charros 4-8 Diablos Rojos Jueves 11 de septiembre de 2025: Charros 1-12 Diablos Rojos

Charros 1-12 Diablos Rojos Sábado 13 de septiembre de 2025: Diablos 7-2 Rojos Charros

Diablos 7-2 Rojos Charros Domingo 14 de septiembre de 2025: Diablos 7-3 Rojos Charros

Desempeño

Durante la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol, Allen Córdoba jugó un total de 84 partidos, 60 con los Charros y 24 con los Diablos Rojos.

En esos encuentros, Córdoba conectó un total de 108 imparables en 307 turnos para un promedio de .352. También conectó seis cuadrangulares, anotó 76 carreras y empujó 39

Su promedio de slugging fue de .463 y su porcentaje de llegadas a base fue de .437. Eso equivale a un OPS de .900. Además fue el líder en bases robadas de la temporada con 48.

En cuanto a la defensa, el bocatoreño jugó varias posiciones como la segunda y tercera base y los jardines. De esos puestos, el jardín central fue el que más ocupó ya que jugó un total de 65 partidos en esa ubicación. En ese lugar acumuló 508 episodios y su porcentaje de fildeo fue de .977.