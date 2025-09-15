Arsenal vs Athletic Club: San Mamés vibra con el regreso de la Champions en un duelo de identidad vasca

Puesta de largo del Athletic en Champions ante un Arsenal con acento vasco.

Madrid, España/Casi once años después, el himno de la Champions volverá a resonar en San Mamés. Un Athletic Club con perfil bajo y sin Nico Williams recibe el martes en Bilbao al Arsenal, uno de los favoritos al título, que cuenta con varios vascos en sus filas.

A pesar del buen inicio liguero del conjunto rojiblanco -tres victorias en cuatro fechas, un balance ensombrecido por la derrota del sábado en casa ante el Alavés (0-1)-, el técnico Ernesto Valverde alejó cualquier tentación de exceso de confianza.

"Lo tenemos que jugar, y lo tenemos que competir. Para nosotros es muy difícil ganar LaLiga, ganar la Champions... no sé ni cómo puede ser. Nuestro objetivo primordial es la Liga", sentenció.

"Intentaremos competir con un equipo que es sin duda candidato a ganar esa competición, y nosotros somos unos recién llegados, pero queremos competir", añadió el técnico, que dirigía también al Athletic cuando el cuadro vasco disputó la Champions por última vez, en 2014-2015.

Clasificarse al menos para el play-off de acceso a octavos, para lo que hay que finalizar la liguilla entre el puesto 9 y el 24, parece un objetivo viable para un equipo que fue cuarto en LaLiga el año pasado, conquistó la Copa del Rey el anterior, y que también es uno de los punteros en LaLiga esta temporada.

"Durante años hemos peleado por estar donde estamos mañana y vamos a pelear para alargar el sueño lo máximo posible", sentenció el capitán Iñaki Williams

El histórico equipo vasco, con un mínimo de tres jugadores internacionales habituales con España (Simón, Vivian y Nico) acaba de reforzarse con el campeón de Europa con España Aymeric Laporte, aunque aún está pendiente de poder inscribirlo o no para la Champions.

Además, su principal estrella, Nico Williams, renovado en un golpe de efecto esta pretemporada ante el interés del FC Barcelona, no podrá jugar tras lesionarse con La Roja.

Merino, Zubimendi, Kepa -

Aunque campeón de ocho Ligas de España, la última en 1984, todas ellas se disputaron antes de la creación de la actual Champions, en la que la participación del Athletic se reduce hasta el momento a dos ediciones, 1998-1999 y 2014-2015, ambas saldadas con eliminaciones a primeras de cambio.

Si el Athletic fue semifinalista en la pasada edición de la Europa League, el Arsenal lo fue en la Champions, eliminado por el campeón PSG.

Los Gunners han sido segundos en las tres últimas ediciones de la Premier League, y con ese puesto actual llegan a San Mamés.

Lo hacen con un equipo con varios jugadores vascos en su plantel, alguno de ellos, como el arquero suplente Kepa, con pasado en el club bilbaino.

Los centrocampistas, el navarro Mikel Merino y Martín Zubimendi, militaban en la Real Sociedad que se llevó la Copa del Rey ante el Athletic en 2021. También el noruego Martin Odegaard, ahora capitán de los londinenses.

Y Arteta se formó en las categorías inferiores del club txuriundin.

Pero, ante las bajas de Gabriel Saliba, Kai Havertz, Martin Odegaard, Ben White y el extremo Bukayo Saka, las principales amenazas de los londinenses estarán en una renovada línea de ataque, con los refuerzos de Viktor Gyökeres, Noni Madueke y Eberechi Eze.

Arteta afirmó este lunes haber aprendido de la decepción de caer en semifinales el curso pasado: "Mostramos un nivel muy alto de consistencia y calidad durante toda la competición, y aprenderemos de ello e intentaremos ser mejores".

Cabe destacar que ambos equipos se vieron las caras hace poco más de un mes en un amistoso de pretemporada en Londres, con victoria Gunner 3-0.

