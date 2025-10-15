MLB Playoffs resultado| Dodgers vencen a Cerveceros y se alejan en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Sintoniza el Juego 3 de la serie Azulejos vs Marineros hoy miércoles 15 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Los Dodgers de Los Ángeles lograron el martes su segundo triunfo en la cancha de los Cerveceros de Milwaukee por 5x1 y se colocaron a medio camino de regresar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Aunque concedió un jonrón en su primera intervención, el japonés Yoshinobu Yamamoto fue el protagonista de la noche en Milwaukee al ser el primer lanzador de los Dodgers que juega un partido de playoffs completo en 21 años.

Los vigentes campeones dominan por un global de 2-0 esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional y tienen completamente contra las cuerdas a los Cerveceros, el mejor equipo de la fase regular.

Los Dodgers pueden cantar victoria en la eliminatoria, al mejor de siete partidos, frente a su público en los duelos del jueves, viernes y, de ser necesario, sábado.

En la Liga Americana, los Marineros de Seattle dominan por 2-0 a los Azulejos de Toronto con dos victorias también a domicilio.

Este martes, los aficionados de Milwaukee se ilusionaron con un desenlace distinto cuando la perla venezolana Jackson Chourio convirtió en jonrón el primer lanzamiento de Yamamoto.

Con solo 21 años, Chourio suma cuatro cuadrangulares en su carrera en playoffs, igualando el récord de la franquicia que compartían su compatriota Orlando Arcia y el estadounidense Prince Fielder.

Sus cuatro vuelacercas, logrados en apenas 10 partidos de eliminatorias, sólo están por detrás de los cinco logrados por el dominicano Juan Soto entre jugadores menores de 22 años.

Yamamoto se recuperó rápidamente del golpe y asumió el control del partido durante nueve entradas en las que ponchó a siete rivales y cedió un total de tres hits y una base por bolas.

Tras el primer jonrón "me sentí arrepentido", afirmó el japonés a través de un traductor. "Pero reinicié mi mente y simplemente me concentré en ejecutar mis propios lanzamientos".

"Establecí mi ritmo y en cierto modo dicté el tempo y el ritmo del juego, así que eso fue genial", se felicitó.

El dominicano José Lima fue el anterior lanzador de los Dodgers en jugar un partido completo de playoffs en 2004, mientras Justin Verlander fue el último en lograrlo en Las Mayores en 2017 para los Astros de Houston.

- "Un juego a la vez" -

Yamamoto, que retiró a los últimos 14 bateadores que enfrentó, empieza a dar dividendos en postemporada del gigantesco contrato que le entregaron el año pasado los Dodgers, que puede alcanzar los 325 millones de dólares por 12 temporadas.

En la ofensiva, los Dodgers respondieron de inmediato al batazo de Chourio con otro jonrón del dominicano Teóscar Hernández en la segunda entrada.

Hernández, que suma cuatro cuadrangulares en estos playoffs, dio inicio a una dura noche para su compatriota Freddy Peralta.

En el mismo inning, el abridor de Milwaukee concedió un doble del cubano Andy Pages para que el puertorriqueño Kiké Hernández diera la primera ventaja a los Dodgers.

En el sexto capítulo, el veterano Max Muncy pegó otro jonrón frente a Peralta, que se retiró a continuación después de permitir un total de cinco hits.

De nuevo Kiké Hernández, tras un sencillo del japonés Shohei Ohtani en la séptima entrada, y Will Smith, aprovechando otro imparable de Tommy Edman en la octava, completaron el contundente triunfo de los visitantes.

"Es una pequeña ventaja volver a casa con las dos victorias", manifestó Teóscar Hernández. "Sé que los fánaticos del Dodger Stadium esperaban por esto, pero vamos a ir un juego a la vez".

