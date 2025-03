Béisbol Juvenil 2025 | Final Chiriquí vs Coclé: Conoce a los líderes individuales de esta serie

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2025 Copa Caja de Ahorros dedicado a Martín Crespo vive uno de sus momentos más emocionantes.

Este jueves 13 de marzo, el Estadio Nacional Rod Carew será testigo del Juego 5 de la final entre Chiriquí y Coclé, una serie que ha mantenido a los aficionados al borde de sus asientos.

Con Coclé liderando la serie 3-1, Chiriquí busca remontar y extender la final, mientras que Coclé está a un paso de coronarse campeón. El partido será transmitido EN VIVO por TVMAX, prometiendo una noche llena de emociones y talento juvenil.

Chiriquí: Con el bate y el brazo en alto

A pesar de estar en desventaja en la serie, Chiriquí ha demostrado tener un equipo lleno de talento. A la ofensiva, tres jugadores han destacado: Juan Ríos (No. 88), con un promedio de bateo de .385 y un OPS de .851, ha sido clave en la producción ofensiva. Junto a él, Henry Pinzón (No. 30), quien lidera al equipo con un OPS de .899, ha mostrado su poder al conectar 5 hits, incluyendo un doble, y robar una base. Por su parte, José Guerra (No. 29) ha sido el líder en hits con 6, manteniendo un promedio de .333. Abdiel Hernández (No.6) ha empujado un total de 5 carreras y ha anotado cinco carreras en esta final.

En el montículo, Anthony Ortega (No. 2) ha sido el pilar del equipo, liderando en entradas lanzadas (11.1), ponches (11) y con una efectividad de 2.38, la mejor del equipo. Otro nombre a seguir es Joel González (No. 37), quien no ha permitido carreras limpias en 5.2 entradas y ha logrado 8 ponches, demostrando su dominio en momentos cruciales.

Coclé: A un paso de la gloria

Por su lado, Coclé ha mostrado un rendimiento sólido tanto en la ofensiva como en el pitcheo. Yamir Mendieta (No. 38) ha sido una pesadilla para los lanzadores rivales, liderando al equipo con un promedio de bateo de .467 y un impresionante OPS de 1.217. Además, ha conectado 7 hits, incluyendo 3 dobles, y ha impulsado 5 carreras. Junto a él, Raúl Vallarino (No. 70) ha sido fundamental en las anotaciones, liderando al equipo con 8 carreras anotadas y manteniendo un promedio de .389. David Shirley (No. 51) comanda el departamento de carreras empujadas en la Leña Roja con un total de 6.

En el pitcheo, Joshua Martínez ha sido el lanzador más consistente, liderando en entradas lanzadas (12.0) y ponches (15), con una efectividad de 1.50. Sin embargo, el más dominante ha sido Andrés Vergara, quien no ha permitido carreras limpias en 7.0 entradas y tiene un impresionante WHIP de 0.57, el mejor de su equipo.

Expectativas para el Juego 5

El Juego 5 promete ser un duelo lleno de emociones. Chiriquí llega con la presión de ganar para mantener vivas sus esperanzas de campeonato, mientras que Coclé buscará cerrar la serie en el estadio Nacional Rod Carew. Los aficionados podrán disfrutar de un enfrentamiento entre los mejores bateadores y lanzadores del torneo, con nombres como Juan Ríos, Henry Pinzón, Yamir Mendieta y Joshua Martínez como protagonistas.

No te pierdas este emocionante capítulo del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que se jugará este jueves 13 de marzo en el Estadio Nacional Rod Carew y será transmitido EN VIVO por TVMAX. ¡El béisbol juvenil panameño está en su mejor momento!

Datos proporcionados por Fedebeis.