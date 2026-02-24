Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: previa y alineaciones probables del juego 1 de la serie final

¡IMPERDIBLE! Chiriquí vs Panamá Oeste. Sintoniza hoy el juego 1 de la serie final a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/¡Llegó la hora! Chiriquí y Panamá Oeste inician este martes 24 de febrero su contienda por el título del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

El estadio Mariano Rivera de La Chorrera es el escenario del primer partido de una serie que promete convertirse en el cierre con broche de oro de un torneo intenso y lleno de emociones.

Consistencia

Panamá Oeste ha mantenido un paso firme en lo que va del certamen. Después de ganar 19 de 21 partidos jugados en la fase regular, los 'Vaqueros' se adjudicaron el primer puesto en la tabla de posiciones. Luego superaron las series de Ronda de Ocho y semifinal ante Herrera y Panamá Metro, respectivamente. Ambas en cinco partidos.

Bajo la dirección de Dimas Ponce, el conjunto del 'West' se ha mostrado como un equipo consistente que equilibró su ofensiva, defensa y pitcheo para salir adelante en el torneo. Por lo tanto confían en que esa solidez les lleve a conquistar su cuarto campeonato nacional de la categoría.

Espíritu guerrero

Después de terminar tercero en la tabla de posiciones, con un récord de 14 victorias y ocho derrotas durante la etapa preliminar, Chiriquí ha estado a la altura de los desafíos que se le han presentado.

En la Ronda de Ocho venció a Los Santos y en la semifinal dejó en el camino a Coclé, campeón de las dos últimas ediciones del certamen. Ambas series las resolvió a su favor en seis partidos.

Tras quedarse con el segundo lugar en el torneo del año pasado, los dirigidos por Ángel Chávez buscan la reivindicación con un equipo capaz de sorprender al utilizar el toque de bola o el gran batazo en momentos precisos. Además de contar con un pitcheo que puede sostenerse ante fuertes ofensivas.

Posibles alineaciones

Chiriquí

Joans Montenegro (CF) Hilder Miranda (LF) Henry Pinzón (RF) Alexis Quintero (C) Abdiel Hernández (DH) Eladio Adames (1B) Daffir Núñez (3B) Leiner Martínez (SS) Joel Rodríguez (2B)

Lanzador abridor: Anthony Ortega

Panamá Oeste

Maikel Nieto (SS) Mildner Nieto (2B) Luis Aranda (C) Luis Atencio (1B) Juan Caballero (CF) Michael Worthington (DH) Edward Delgado (RF) Danel Long (LF) Osvaldo Cuevas (3B)

Lanzador abridor: Alexis Govea

Calendario de la serie

Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m./ Transmite TVMAX )

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m./ ) Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.)

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 8:00 p.m.) Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.) Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.) Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*

*: En caso de ser necesario