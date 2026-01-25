Béisbol Juvenil 2026 | Conoce a los lanzadores abridores para esta jornada dominical del campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Oeste, hoy domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La jornada dominical del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 se presenta cargada de emoción y con duelos que prometen mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.

Los equipos ya confirmaron a sus abridores, y cada enfrentamiento refleja la importancia de sumar victorias en esta fase del torneo.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Resultados, tabla de posiciones y próximos juegos del campeonato nacional

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del sábado 25 de enero

En Aguadulce, el choque entre Coclé y Darién tendrá como protagonistas a dos brazos derechos: Ayron García por los coclesanos y Alejandro Aparicio por los darienitas. Coclé buscará imponer su ofensiva respaldada por la solidez de García, mientras Darién confía en que Aparicio pueda contener a una alineación que suele ser explosiva.

El duelo entre Bocas del Toro y Chiriquí también promete intensidad. Los bocatoreños enviarán al montículo al derecho Roberto Núñez, mientras que los chiricanos apostarán por el derecho Carlos González, en un clásico regional que siempre despierta pasiones y atrae gran cantidad de público.

En la capital, el esperado enfrentamiento entre Panamá Metro y Panamá Este pondrá frente a frente a dos zurdos de calidad: Ángel Valdez por los metrillos y Andrés Vergara por los potros del Este. Se anticipa un duelo estratégico, donde cada lanzamiento será clave para inclinar la balanza en un partido que suele tener sabor a rivalidad.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Herrera se mete entre los mejores ocho al vencer a Panamá Este

Por su parte, los Indios de Veraguas se medirán ante Herrera. El derecho Joseph García será el encargado de abrir por Veraguas, mientras que los herreranos confiarán en Manuel Bustavino. Este choque entre provincias vecinas siempre deja historias de intensidad y orgullo deportivo.

En otro escenario, los Vaqueros de Panamá Oeste enviarán al zurdo Joshua Martínez como su abridor frente a Colón, que tendrá en la lomita al derecho Edwin Díaz. Ambos equipos necesitan sumar para mantenerse en la pelea, por lo que se espera un partido cerrado y de mucha tensión.

Finalmente, Chiriquí Occidente se enfrentará a Los Santos. El derecho José Jurado abrirá por los occidentales, mientras que los santeños confiarán en el brazo del zurdo Franklin Cárdenas, en un duelo que pondrá a prueba la capacidad de ambos equipos para responder en momentos de presión.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Resultados del viernes 23 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Ambiente y expectativa

La fecha de hoy reúne a una mezcla de lanzadores jóvenes y experimentados, con estilos distintos que van desde la potencia de los derechos hasta la astucia de los zurdos. Los aficionados esperan partidos vibrantes, con estadios llenos de energía y con cada provincia defendiendo con orgullo sus colores.

El campeonato juvenil no solo es una vitrina para el talento emergente del béisbol panameño, sino también un espacio donde se forjan las futuras estrellas que podrían representar al país en torneos internacionales. Cada salida al montículo es una oportunidad para demostrar carácter, disciplina y pasión por el deporte.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Lo mejor de la jornada del jueves 22 de enero en el campeonato nacional