Béisbol Mayor 2026 - Ronda de Ocho| Estado de las series hasta el martes 7 de abril y próximos partidos

Sintoniza hoy el juego 4 de la Ronda de Ocho entre Bocas del Toro y Coclé a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La jornada del martes 7 de abril, en la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, nos dejó un mensaje claro; cada uno de los equipos participantes deben mantener la guardia alta y trabajar más duro para mantenerse en la competencia.

En esa fecha se reanudaron dos series. Una en el estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago y otra en el Estadio de Metetí. Con el propósito de estar actualizados, echaremos un vistazo para saber cómo van cada una de las cuatro series que componen esta fase.

(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé

Estado: Bocas del Toro lidera la serie 2-0

Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro

(4) Colón vs (5) Herrera

Estado: Serie empatada 1-1

Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios) Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón

(2) Chiriquí vs (7) Veraguas

Estado: Veraguas lidera la serie 2-1

Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí Martes 7 de abril de 2026: Chiriquí 5-0 Veraguas

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 2-1

Sábado 4 de abril de 2026: Darién 2-9 Panamá Oeste Domingo 5 de abril de 2026: Darién 6-2 Panamá Oeste Martes 7 de abril de 2026: Panamá Oeste 7-0 Darién

Próximos partidos

La Ronda de Ocho continuará el miércoles 7 de abril con cuatro partidos que son los siguientes:

Bocas del Toro vs Coclé (Juego 3/ Estadio José Antonio Remón Cantera/ Transmite TVMAX )

) Colón vs Herrera (Juego 3/ Estadio Claudio Nieto)

Chiriquí vs Veraguas (Juego 4/ Estadio Omar Torrijos)

Panamá Oeste vs Darién (Juego 4/ Estadio de Metetí)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.

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