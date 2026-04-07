Béisbol Mayor 2026 noticias| Fedebeis reduce suspensión a manager de Veraguas tras riña en juego contra Los Santos

Sintoniza el juego 4 de la Ronda de Ocho entre Bocas del Toro y Coclé, el miércoles 8 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol aceptó una apelación, presentada por la Liga Provincial de Veraguas, en la que se reduce de 15 a 10 juegos la suspensión impuesta al manager Abdiel Ramos tras la riña ocurrida en el partido del sábado 28 de marzo ante Los Santos, en la fase regular del 83 Campeonato Nacional Mayor.

El ente federativo emitió este martes una resolución en la que resuelve acoger el recurso presentado por la liga veragüense, por lo que Ramos podrá volver al banquillo en menos tiempo del que se le había impuesto.

Te puede interesar: Béisbol Mayor noticias: Fedebeis impone sanciones tras incidentes en el duelo entre Veraguas y Los Santos

"Modificar la sanción interpuesta por la Comisión Técnica y Sancionadora de quince (15) juegos a a diez (10) juegos de suspensión al Director de equipo de la Provincia de Veraguas, señor Abdiel Ramos", quedó plasmado en la resolución.

La Fedebeis recalcó que la sanción a Ramos y a los demás peloteros involucrados en la riña "entran en vigor desde el día que se sucedieron los hechos".

El dirigente del conjunto veragüense fue una de ocho personas suspendidas por los incidentes de violencia ocurridos en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Además de la sanción a Ramos, se suspendió por cuatro años al pelotero veragüense Juan Aizprúa. También se les aplicó suspensión de cuatro partidos a los santeños Ismael Velasco y Yeison Austin y a los veragüenses Erick Mordock, Dixon González, Jonathan Amaya y Javier Reyna.

A diferencia de Los Santos, que no pudo superar la primera fase del torneo, Veraguas compite contra Chiriquí en la Ronda de Ocho por lo que varios de sus sancionados estarían disponibles para volver en este certamen, siempre y cuando los 'Indios' se mantengan en la contienda.