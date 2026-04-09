Béisbol Mayor 2026 - Ronda de Ocho| Estado de las series hasta el miércoles 8 de abril y próximo partido
El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ
Panamá/La clasificación del primer semifinalista, dos series llevadas al límite y un equipo que se acerca a la siguiente fase marcaron la jornada del miércoles 8 de abril en la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.
Después de lo ocurrido en esa fecha, el panorama de cada serie es el siguiente:
(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé
Estado: Bocas del Toro gana la serie 3-0
- Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro
- Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro
- Miércoles 8 de abril de 2026: Bocas del Toro 10-0 Coclé
(4) Colón vs (5) Herrera
Estado: Colón lidera la serie 2-1
- Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios)
- Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón
- Miércoles 8 de abril de 2026: Colón 7-2 Herrera
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(2) Chiriquí vs (7) Veraguas
Estado: Serie empatada 2-2
- Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí
- Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí
- Martes 7 de abril de 2026: Chiriquí 5-0 Veraguas
- Miércoles 8 de abril de 2026: Chiriquí 10-0 Veraguas
(3) Panamá Oeste vs (6) Darién
Estado: Serie empatada 2-2
- Sábado 4 de abril de 2026: Darién 2-9 Panamá Oeste
- Domingo 5 de abril de 2026: Darién 6-2 Panamá Oeste
- Martes 7 de abril de 2026: Panamá Oeste 7-0 Darién
- Miércoles 8 de abril de 2026: Panamá Oeste 2-4 Darién
Próximo partido
Solo hay un partido programado para el jueves 9 de abril en la Ronda de Ocho. Este es el cuarto juego de la serie entre Colón y Herrera en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.
El encuentro comenzará a las 7:00 p.m.