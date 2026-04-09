Béisbol Mayor 2026 resultados| Ronda de Ocho: Chiriquí y Darién nivelan la balanza. Colón se impone a Herrera

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Panamá/Los equipos de Chiriquí y Darién derrotaron a Veraguas y Panamá Oeste, respectivamente, para obligar a la realización de un quinto y decisivo encuentro de sus series en la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Esto ocurrió en una jornada del miércoles 8 de abril donde Colón se colocó a un triunfo de las semifinales al superar a Herrera.

Chiriquí 10-0 Veraguas

Los chiricanos desplegaron una fuerte ofensiva, que produjo 12 imparables que allanaron su camino a la victoria sobre los 'Indios' veragüenses en el cuarto juego de la serie realizado en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Bryan Cáceres fue el lanzador ganador al permitir tres inatrapables, con seis ponches y cuatro bases por bolas en seis episodios.

Jonathan Amaya cargó con la derrota al conceder cinco inatrapables y cuatro anotaciones en una faena de una entrada y un tercio.

Amador Rojas bateó tres hits en tres turnos y anotó dos carreras por Chiriquí. Carlos Xavier Quiroz de 4-2 con una anotada y dos empujadas y Jhony Santos de 5-2 con dos anotadas y cuatro remolcadas.

Por Veraguas, Ricardo Corcho de 2-1. Carlos Quintero de 1-1 y Alfredo Alderete de 3-1.

La serie está empatada a dos victorias por bando. El quinto encuentro se realizará el viernes 10 de abril en el estadio Kenny Serracín de David.

Panamá Oeste 2-4 Darién

Cuatro carreras, en la parte baja de la cuarta entrada, fueron determinantes para que las 'Harpías' darienitas se llevaran la victoria sobre los 'Vaqueros' de Oeste en el cuarto juego de su serie, realizado en el Estadio de Metetí.

Jereniel Herrera completó un relevo de cuatro episodios y un tercio en los que toleró un incogible, no recibió carreras y dio siete ponches para ser el serpentinero triunfador.

El descalabro fue para Joshua Martínez quien recibió cuatro inatrapables y tres anotaciones en una apertura de tres entradas y un tercio.

Isaías Velásquez conectó de 3-2, anotó una carrera y empujó dos por Darién. Luis De León de 3-1 con una anotada y una remolcada, Eduardo Vaughan de 3-1 con una anotada y Carlos Mosquera de 3-1 con una anotada.

Por Panamá Oeste, Johan Camargo de 3-1, un cuadrangular, con una carrera anotada y dos impulsadas. Arod McKenzie, Gerald Chin y Carlos Bethancourt de 3-1 cada uno.

Con este resultado, se empata la serie a dos triunfos por bando. El quinto juego se llevará a cabo el viernes 10 de abril en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

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Colón 7-2 Herrera

Los 'Correcaminos' colonenses tomaron la ventaja en la serie que disputan con los herreranos al imponerse en el tercer partido realizado en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Harold Araúz trabajó los nueve episodios en los que recibió seis inatrapables y dos carreras, propinó seis ponches y no otorgó bases por bolas para acreditarse el triunfo.

José Mendoza se apuntó el descalabro al tolerar cuatro hits y cinco anotaciones en una entrada y dos tercios.

Jesús López de 5-2 con una carrera impulsada por Colón. Kevin Velásquez de 4-1 con una anotada y tres remolcadas y Omar Ortega de 3-1 con una anotada y una empujada.

Por Herrera, José Rodríguez de 3-1 con una carrera anotada. Kristyan Puyol de 3-1 con una impulsada, Francisco Quintero de 4-1 con una remolcada y Jorge Pinilla de 3-1.

Colón lidera la serie por dos victorias y una derrota por lo que está a un triunfo de avanzar a las semifinales. El cuarto juego se llevará a cabo el jueves 9 de abril en el Claudio Nieto.

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