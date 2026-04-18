Panamá/El béisbol mayor de Panamá entra en su punto más candente y esta tarde el Estadio Roberto Mariano Bula se viste de gala para recibir el quinto capítulo de la semifinal entre Bocas del Toro y Colón.

Los Tortugueros bocatoreños, con ventaja de 3-1 en la serie, llegan inspirados tras su victoria de anoche por 4 carreras a 1, un triunfo que los dejó a solo un paso de la gran final del certamen. En ese duelo, la ofensiva bocatoreña explotó temprano en el segundo episodio con imparables de Yeremy Lezcano, Edwin Walden y Jael Escobar, mientras que el pitcheo de Jorge Quiel sostuvo la ventaja con autoridad.

Del otro lado, los Correcaminos colonenses buscan aferrarse a la esperanza y forzar un sexto partido. Su ofensiva, liderada por Anmi Ortega y Jesús López, intentará despertar frente a una fanaticada que no pierde la fe en la remontada.

Hoy, cada lanzamiento y cada batazo puede definir el destino de la serie. ¿Será la clasificación histórica de Bocas del Toro o la reacción de Colón para extender la batalla?

La transmisión está en marcha: prepárese para vivir la intensidad, el drama y la pasión del béisbol nacional…