Béisbol Mayor | Colón fuerza el séptimo juego tras vencer a Bocas del Toro en un duelo de pitcheo

Panamá/La serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 se definirá en un séptimo y decisivo encuentro, luego de que Colón derrotara 2-1 a Bocas del Toro en el sexto juego, disputado en el estadio Calvin Byron.

El compromiso estuvo marcado por un cerrado duelo de lanzadores entre Carlos Rodríguez por Colón y Enrique Saldaña por Bocas del Toro, quienes dominaron a las ofensivas durante gran parte del partido. El primer imparable del juego llegó recién en la baja del tercer episodio, cortesía de Héctor Rayo, reflejando el dominio monticular.

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Fue en la alta del quinto inning cuando Colón rompió el cero en la pizarra. José González empujó la primera carrera del encuentro, llevando al plato a Jorge Bishop. Posteriormente, en el sexto episodio, los colonenses ampliaron la ventaja con una carrera de caballito, anotada por Edgar Muñoz, nuevamente con Bishop involucrado tras recibir boleto, lo que marcó la salida del abridor Saldaña.

El derecho bocatoreño trabajó con intensidad, pero su descontrol fue clave: otorgó 9 bases por bolas y ponchó a 6 rivales, antes de ser relevado por Alaín Pérez.

Por su parte, Carlos Rodríguez firmó una sólida apertura de 84 lanzamientos, manteniendo a raya a la ofensiva rival. El relevo llegó en el octavo episodio con Manuel Campos, justo después de que Carlos Sánchez impulsara la única carrera de Bocas del Toro, anotada por Jael Escobar.

Con este resultado, la serie queda igualada y todo se definirá en el séptimo juego, que se disputará este martes 21 de abril desde las 7:00 p.m., nuevamente en el Calvin Byron, en un choque donde ambos equipos buscarán el boleto a la gran final.

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Mejores al bate

José González (Colón): Fue el jugador más ofensivo de su equipo, terminando el partido de 4-2 con una carrera impulsada .

Fue el jugador más ofensivo de su equipo, terminando el partido de 4-2 con . Anmi Ortega (Colón): Conectó un imparable en tres turnos, el cual fue el único doblete registrado por la ofensiva colonense en el juego.

Conectó un imparable en tres turnos, el cual fue el único registrado por la ofensiva colonense en el juego. Jorge Bishop (Colón): Aunque no registró hits, fue fundamental por su disciplina en el plato al negociar dos bases por bolas , anotar una carrera e impulsar otra.

Aunque no registró hits, fue fundamental por su disciplina en el plato al negociar , anotar una carrera e impulsar otra. Carlos Sánchez (Bocas del Toro): Fue el jugador más oportuno para los "tortugueros", impulsando la única carrera de su equipo tras conectar un hit en cuatro turnos.

Mejores lanzadores

Carlos Rodríguez (Colón): Se llevó la victoria con una labor dominante de 7.0 entradas , permitiendo apenas un hit , ninguna carrera, otorgando solo una base por bolas y recetando 7 ponches .

Se llevó la con una labor dominante de , permitiendo apenas , ninguna carrera, otorgando solo una base por bolas y recetando . Alain Pérez (Bocas del Toro): Realizó un relevo efectivo de 1.1 entradas, en las que permitió un solo imparable y ponchó a 3 bateadores .

Realizó un relevo efectivo de 1.1 entradas, en las que permitió un solo imparable y ponchó a . Enrique Saldaña (Bocas del Toro): A pesar de cargar con la derrota, logró ponchar a 6 rivales en 5.2 episodios, aunque permitió las dos carreras del encuentro y otorgó 9 bases por bolas.

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