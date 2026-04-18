Béisbol Mayor 2026 resultado| Bocas del Toro vs Colón: 'Tortugueros' quedan a un paso de la final

Sintoniza el juego 5 de la serie entre Bocas del Toro y Colón, el sábado 18 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Bocas del Toro venció a Colón, por 4 carreras a 1, en el cuarto partido de su serie semifinal disputado en el estadio Roberto Mariano Bula. Un resultado que le coloca a una victoria de la clasificación a la final del certamen.

Los 'Tortugueros' bocatoreños fabricaron sus cuatro 'rayitas' en la parte alta del segundo episodio. Yeremy Lezcano abrió la cuenta con un hit reproductor de una carrera, la que fue anotado por Carlos Sánchez. Dobles de Edwin Walden y Jael Escobar remolcaron las otras tres anotaciones de los visitantes.

En la sexta entrada, los 'Correcaminos' colonenses descontaron por medio de un inatrapable de Anmi Ortega que llevó a Jesús López al 'home plate'.

Jorge Quiel se acreditó el triunfo luego de lanzar cinco episodios y dos tercios en los que permitió cinco imparables y una carrera con un ponche propinado y cuatro bases por bolas.

La derrota fue para el serpentinero Manuel Campos al tolerar cinco incogibles y cuatro anotaciones en una entrada y dos tercios.

Carlos Sánchez conectó dos hits en cuatro turnos y anotó una carrera por Bocas del Toro. Jael Escobar de 4-2 con una empujada y Edwin Walden de 3-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por Colón, Anmi Ortega bateó de 3-2 con una carrera remolcada. Jesús López de 3-1 con una anotada, Omar Ortega, Edgard Muñoz y Jean Carrillo de 4-1 cada uno.

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