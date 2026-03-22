Béisbol Mayor resultado | Bocas del Toro impone su fuerza: Melvin Novoa desata su poder con dos jonrones ante Occidente

El martes 24 de marzo Panamá Oeste vs Coclé desde las 7pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un duelo cargado de ofensiva y emociones, la novena de Bocas del Toro logró una valiosa victoria de 10-6 sobre Chiriquí Occidente, este domingo 22 de marzo de 2026, consolidándose en la jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El gran protagonista de la noche fue Melvin Novoa, quien brilló con el madero al conectar dos jonrones, liderando el ataque de los “tortugueros” y encendiendo a la afición.

Desarrollo del partido

El compromiso arrancó con Bocas del Toro tomando ventaja desde los primeros episodios, mostrando agresividad ofensiva. Sin embargo, Chiriquí Occidente reaccionó con un importante rally de cuatro carreras en la parte alta del tercer inning, volteando momentáneamente el marcador.

La respuesta de los locales fue inmediata. En el cierre de ese mismo episodio, Bocas igualó las acciones y mantuvo la presión hasta el sexto capítulo, donde fabricaron un decisivo racimo de cuatro anotaciones que inclinó definitivamente la balanza.

Pitcheo y defensa

A pesar de cometer cinco errores defensivos, Bocas del Toro encontró respaldo en su bullpen, clave para asegurar el triunfo. El relevo, encabezado por Greg Espinoza, silenció a la ofensiva rival al colgar cuatro ceros consecutivos en los episodios finales.

Por su parte, Irving Chavarría cargó con la derrota tras permitir daño temprano que marcó el rumbo del encuentro.

Figura del partido

Sin discusión, Melvin Novoa fue la gran figura, destacándose con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas y una actuación determinante en la ofensiva de Bocas del Toro.

Los numeritos del partido

Líderes ofensivos

Por Bocas del Toro:

Melvin Novoa (#27): de 3-2 , con 2 jonrones , 2 anotadas y 3 carreras empujadas

de , con , y Edwin Walden (#09): de 4-2 , con 1 anotada y 2 carreras impulsadas

de , con y Héctor Rayo (#02): de 5-1 , con 1 triple , 1 anotada y 1 empujada

de , con , y Jael Escobar (#16): de 4-2, con 1 carrera anotada

Por Chiriquí Occidente:

Gonzalo Galástica (#12): de 3-2 , con 1 doble , 2 anotadas y 1 empujada

de , con , y Edgardo Araúz (#99): de 3-2 , con 1 anotada y 2 carreras empujadas

de , con y Víctor Acosta (#25): de 3-1, con 1 carrera empujada y 1 base robada

Líderes de pitcheo