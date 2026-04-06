EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Coclé vs Bocas del Toro: juego 2 de la serie de Ronda de Ocho por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúa este lunes 6 de abril con dos partidos. Uno de ellos lo protagonizan los equipos de Coclé y Bocas del Toro que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de los dos equipos para el partido son las siguientes:

El objetivo a alcanzar por ambos equipos en este encuentro, cuyo escenario es el estadio Calvin Byron de Changuinola, son claros. Los coclesanos tratarán de igualar la serie antes de llevar la pugna a su terreno en Aguadulce. Mientras que los bocatoreños intentarán sacar la victoria para colocarse a un triunfo de la clasificación a las semifinales.

Sigue las acciones de este juego a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de lo que ocurra en el segundo partido de la serie entre Herrera y Colón, la que favorece a los herreranos por 1 a 0, y que se realiza en el estadio Roberto Mariano Bula.

Antecedente

Coclé y Bocas del Toro iniciaron su pugna el domingo 5 de abril en un partido que terminó a favor de los 'Tortugueros' bocatoreños, por 4 carreras a 0.

Pedro Torres se constituyó en uno de los gestores del triunfo bocatoreño al permitir un imparable y propinar 12 ponches en una labor monticular de ocho episodios. Esto le valió para ser el lanzador ganador. Alberto Guerrero aseguró la victoria con un relevo de una entrada en la que toleró un inatrapable, dio una base por bola y cuatro ponches.

Darío Agrazal cargó con la derrota por la 'Leña Roja' coclesana tras una faena de siete episodios y un tercio en los que toleró ocho incogibles y tres anotaciones.

Jael Escobar lideró la ofensiva bocatoreña con tres hits en cuatro turnos y anotó una carrera.

El encuentro inició dos horas después de lo programado debido a fallas eléctricas en el estadio Calvin Byron.