EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del domingo 29 de marzo en el campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX.

Panamá/Una jornada clave se vive este domingo en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor cuando se desarrolle la jornada 15.

Con Panamá Este y Chiriquí Occidente sin posibilidades de avanzar a la Ronda de Ocho, quedan 10 equipos en pelea para llegar a esa instancia.

Los juegos programados para esta fecha son los siguientes:

Colón vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Panamá Oeste vs Darién (Estadio de Metetí)

Panamá Este vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Veraguas vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Herrera vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Sigue las acciones de estos encuentros a través de este minuto a minuto. También puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de los equipos

Panamá Oeste: 9-4

Chiriquí: 8-5

Bocas del Toro: 8-5

Veraguas: 7-4*

Panamá Metro: 7-5*

Herrera: 7-5 *

Colón: 7-6

Coclé: 7-6

Los Santos: 6-6*

Darién: 6-6 *

Chiriquí Occidente: 2-11

Panamá Este: 1-12

*: Tienen partidos pendientes

Jornada anterior

Chiriquí 1-3 Herrera

Los herreranos sacaron un triunfo por remontada sobre los chiricanos en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Tres carreras en la parte baja del octavo episodio le dieron la ventaja definitiva al elenco amarillo y azul que se mantiene en la lucha por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Alexander López se acreditó la victoria al lanzar los nueve episodios del encuentro. Durante su labor permitió tres imparables y una carrera con tres ponches y tres bases por bolas. La derrota la cargó Gilberto Chu.

Orlando González conectó un hit en tres turnos y anotó una carrera por Herrera. Elián Miranda de 2-1 con una anotada y Juan Alonso de 4-1 con una anotada y una impulsada.

Por Chiriquí, Jeffer Patiño de 3-1 con una remolcada. Juan Vega de 2-1 y Ariel Serrano de 4-1.

Bocas del Toro 3-2 Chiriquí Occidente

Los 'Tortugueros' bocatoreños vencieron a los occidentales en su vista al estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Pedro Torres se apuntó el triunfo tras una apertura de seis episodios en los que permitió siete inatrapables con cuatro ponches y sin bases por bolas. Víctor Acosta cargó con la derrota.

Carlos Cortés pegó de 3-2 por Bocas del Toro. Melvin Novoa de 3-2 con una carrera anotada y una remolcada, Jael Escobar de 5-3 con una anotada y Joshwan Wright de 5-3.

Por Chiriquí Occidente, Víctor Acosta de 3-2 con una carrera anotada. Alexander Chávez de 3--2 y Luis Samudio de 3-1 con una anotada.

Panamá Oeste 1-0 Colón

Los 'Vaqueros' de Oeste supera a los 'Correcaminos de Coló,en el estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón.

Carlos Días se llevó la victoria con un relevo de cinco episodios y dos tercios en los que permitió tres inatrapables, dio cinco ponches y una base por bola.

Carlos Rodríguez se quedó con la derrota

Veraguas 5-0 Los Santos (Suspendido)

El juego que protagonizaban este sábado los equipos de Veraguas y Los Santos, en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, fue suspendido tras una riña en la que varias personas, entre peloteros y fanáticos, quedaron involucradas.

El hecho se produjo en la parte alta del cuarto episodio.

Darién 4-2 Panamá Este

Las 'Harpías' darienitas superaron a los del Este, en el estadio Rod Carew, para mantener vivas las esperanzar en una clasificación a la Ronda de Ocho.

Jereniel Herrera recetó tres ponches en un relevo de dos entradas y un tercio para ser el lanzador ganador. En tanto que Ariel Serrano cargo con la derrota.

Ricardo Tivey conectó de 3-2 con una carrera anotada y dos remolcadas. Jonathan Polo de 5-3 con una anotada, Eduardo Vaughan pegó de 4-2 con una anotada y Edward Romero de 4-2 con una remolcada.

Por Panamá Este, Josué Ayarza de 3-2 con una carrera anotada. Jorge Reyes de 4-1 con una remolcada, Joey Wood y Jesús Delgado de 3-1 cada uno.

Panamá Metro 2-10 Coclé

Los coclesanos derrotaron con contundencia a los metropolitanos en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Darío Agrazal fue el lanzador ganador al tolerar nueve incogibles y dos anotaciones, dio siete ponches y una base por bola. El descalabro se le acreditó a Antonio Teidín Frías.

Ramón Castillo conectó de 4-3, un cuadrangular, con tres carreras anotadas y dos empujadas por Coclé. Guillermo Fernández de 3-2 con una impulsada. Luis Castillo de 5-3 con tres anotadas y una remolcada, Ricardo Acosta de 4-2 con dos carreras anotadas, Roberto Castillo de 4-2 con dos impulsadas.

Por Panamá Metro, Eduardo Thomas de 5-3 con una carrera impulsada. Emmanuel Forde de 4-2 con una anotada, Marco Villamonte de 3-1 con una anotada y Abraham Rodríguez de 5-2.