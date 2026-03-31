EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del martes 31 de marzo en el campeonato nacional

Panamá/El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega a un punto clave, cuando la mayoría de los equipos terminen su calendario en la fase regular.

Con Bocas del Toro y Chiriquí clasificados, quedan seis cupos disponibles para la Ronda de Ocho y varios de ellos pueden ocuparse en esta fecha la que se compone de los siguientes partidos:

Coclé vs Panamá Este (Estadio Rod Carew)

La ´Leña Roja' necesita sumar este triunfo para meterse de lleno en la clasificación. La oportunidad la tienen frente a un conjunto del Este que está sin posibilidades de seguir en la competencia.

Colón vs Darién (Estadio de Metetí)

Juego entre dos equipos que luchan por alcanzar la Ronda de Ocho. Los 'Correcaminos' colonenses asegurarían su presencia en esa instancia con un triunfo. Mientras que las 'Harpías' darienitas requieren del triunfo para acercarse a la clasificación la que podrían buscar el miércoles 1 de abril cuando disputen su partido pendiente contra Veraguas.

Panamá Metro vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Los 'Vaqueros' de Oeste tienen la oportunidad de sellar su pase a la Ronda de Ocho cuando reciban la visita de los metropolitanos.

Después de tres derrotas consecutivas, Panamá Metro está en una situación comprometedora, por lo que una victoria les daría el empuje necesario para buscar la clasificación en su partido del 1 de abril ante Herrera.

Los Santos vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Unos santeños necesitados de victoria llegan a Changuinola para enfrentar a unos 'Tortugueros' bocatoreños ya clasificados.

El panorama es complejo para el elenco naranja y negro , ya que necesita ganar y esperar que Panamá Metro pierda ante Panamá Oeste. Eso le dejaría en posición para meterse en la lucha por entrar a la Ronda de Ocho. Aunque también debe esperar si es necesario o no que dispute el juego ante Veraguas que se suspendió que se dio el sábado 28 de marzo durante su realización.

Chiriquí Occidente vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

El duelo entre equipos vecinos enfrenta a unos chiricanos clasificados y a unos occidentales eliminados. Mientras los primeros ya tienen la Ronda de Ocho en el horizonte, los segundos solo esperan despedirse dignamente de la competencia con una victoria.

Veraguas vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Los 'Indios' veragüenses y los herreranos medirán fuerzas en Monagrillo en un juego de gran importancia para ambos conjuntos.

El que gane estará en buena posición para buscar la clasificación el miércoles 1 de abril cuando dispute el partido que tiene pendiente. Los veragüenses debe enfrentar en esa fecha a Darién, en un juego que se pospuso por lluvia el 18 de marzo, y los herreranos tienen que jugar contra Panamá Metro tras la suspensión del duelo que llevaban a cabo el 19 de marzo y que no pasó de la segunda entrada.

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Chiriquí: 10-5 (C)

Bocas del Toro: 10-5 (C)

Panamá Oeste: 9-6

Colón: 9-6

Herrera: 8-6 *

Darién: 8-6 *

Coclé: 8-7

Veraguas: 7-6*

Panamá Metro: 7-7*

Los Santos: 7-7*

Chiriquí Occidente: 2-13

Panamá Este: 2-13

*: Tienen partidos pendientes

C: Clasificados