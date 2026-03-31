Béisbol Mayor 2026| Resultados del lunes 30 de marzo, tabla de posiciones y próximos partidos

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Panamá/Muchas carreras y emociones le dieron un toque característico a la jornada del lunes 30 de marzo de 2026 en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

A continuación hacemos un resumen de lo ocurrido en esa fecha.

Panamá Metro 1-4 Darién

Las 'Harpías' darienitas aprovechan su localía y se imponen a los metropolitanos en el Estadio de Metetí.

Jorge Bautista transitó la ruta de los nueve episodios en los que toleró tres hits y una carrera con ocho ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador. Enrique Saldaña cargó con la derrota.

Eduardo Vaughan conectó dos hits en tres turnos y empujó una carrera por Darién. Jonathan Polo de 3-1 con dos anotadas, Edward Romero de 3-1 y Jean Carrillo de 2-1 con una anotada.

Por Panamá Metro, Robert Mullen de 3-2, un cuadrangular, con una carrera anotada y una impulsada. Luis Rivera de 3-1.

Colón 10-2 Panamá Este

Los 'Correcaminos' colonenses vencieron a los del Este en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Seis carreras, en la parte alta del noveno episodio, sellaron el triunfo de Colón en condición de equipo visitante.

Manuel Campos se apuntó la victoria en una faena de siete episodios en los que permitió cuatro incogibles y dos anotaciones, dio ocho ponches y una base por bola. En tanto que Sebastián Vásquez fue el serpentinero derrotado.

Jhadiel Santamaría bateó de 6-4 y anotó tres carreras por Colón. Jesús López de 5-3 con una anotada y una empujada y Germain Ruiz de 3-2.

Por Panamá Este, Jesús Delgado de 4-2 con una carrera anotada. Joey Wood de 4-1 con una anotada y Jordan Jiménez de 4-1 con dos remolcadas.

Herrera 4-10 Bocas del Toro

Los 'Tortugueros' bocatoreños le dieron un golpe fuerte a los herreranos en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Didier Vargas se quedó con el triunfo tras una apertura de siete episodios en los que permitió tres incogibles, cuatro carreras, con ocho ponches. Mientras que Ezequiel Alcedo se quedó con la derrota.

Jael Escobar de 3-3 con una carrera empujada por Bocas Del Toro. Joshwan Wright de 5-3 con tres anotada y dos empujadas y Jonathan Mendoza de 3-2 con una remolcada.

Por Herrera, Juan Alonso de 4-3 con una carrera anotada y otra impulsada. Orlando González de 3-2 con una carrera impulsada y José Rodríguez de 4-1 con una anotada.

Los Santos 7-4 Chiriquí Occidente

Los santeños superaron a los occidentales en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Samuel Pérez se acreditó el triunfo tras un relevo de cinco episodios y un tercio en los que permitió seis hits y una carrera, dio cuatro ponches y una base por bola. La derrota fue para Jean Morales.

Christian Cedeño de 4-2 con dos carreras anotadas por Los Santos. José Palomino de 4-2 con una anotada y dos remolcadas y Ramiro Rodríguez de 5-2 con una anotada.

Por Chiriquí Occidente, James Salcedo de 4-3 con una carrera anotada. Rodrigo Santamaría de 3-2 con una anotada y Andrés Araúz de 5-2 con una impulsada.

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Chiriquí 6-4 Veraguas (Finalizado en 11 episodios)

Amador Rojas pegó un imparable que produjo las dos anotaciones para la victoria sobre los 'Ibndios' veragüenses en un partido, realizado en el estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

Joans Montenegro fue el lanzador ganador al tolerar dos inatrapables y dos anotaciones con dos ponches propinados en un relevo de dos entradas y dos tercios. Juan Martínez se quedó con el descalabro.

Jeffer Patiño de 5-3 con una carrera anotada y una empujada por Chiriquí. Jonathan Saavedra de 4-2 y Jorge Rodríguez de 4-2 con dos anotadas.

Por Veraguas, Navid Sánchez de 5-3 con una carrera anotada. Jesús Muñoz de 5-2 y Miguel Atencio de 6-2 con una anotada.

Los coclesanos vencieron a los 'Vaqueros' de Oeste en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Fidencio Flores fue el lanzador ganador al permitir tres inatrapables y una carrera con tres ponches y dos bases por bolas en seis episodios. La derrota la cargó Joshua Martínez.

Guillermo Fernández conectó dos hits en cuatro turnos y anotó tres carreras por Coclé.

Estado de los equipos

Chiriquí: 10-5

Bocas del Toro: 10-5

Panamá Oeste: 9-6

Colón: 9-6

Herrera: 8-6 *

Darién: 8-6 *

Coclé: 8-7

Veraguas: 7-6*

Panamá Metro: 7-7*

Los Santos: 7-7*

Chiriquí Occidente: 2-13

Panamá Este: 2-13

*: Tienen partidos pendientes

Próximos partidos

El torneo continuará el martes 31 de marzo con los siguientes partidos.

Coclé vs Panamá Este (Estadio Rod Carew)

Colón vs Darién (Estadio de Metetí)

Panamá Metro vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Los Santos vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Chiriquí Occidente vs Chiriqui (Estadio Kenny Serracín)

Veraguas vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.