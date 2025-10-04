MLB playoffs | Yankees vs Blue Jays: Juego 1 Serie de División Liga Americana EN VIVO por TVMAX

Panamá/El Juego 1 de la Serie Divisional de la MLB llega con un duelo imperdible entre los New York Yankees y los Toronto Blue Jays. Dos potencias del béisbol se enfrentan en un choque lleno de historia, talento y poder al bate.

🔥 Vive cada lanzamiento, cada jugada y cada jonrón EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.

No te pierdas este gran espectáculo del béisbol de las Grandes Ligas, donde los Yankees buscarán imponer su tradición ganadora, mientras que los Blue Jays quieren dar el primer golpe en la serie.

⚾ Blue Jays vs Yankees: Duelo de poder en la Serie Divisional de la MLB

Los New York Yankees, tras eliminar a los Boston Red Sox, se preparan para un enfrentamiento histórico ante los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie Divisional. Este cruce promete emociones de alto voltaje, ya que será la primera vez que ambos equipos se midan en una postemporada.

Curiosamente, Yankees y Blue Jays terminaron la temporada regular con el mismo récord de 94-68, pero el conjunto canadiense se adjudicó el título de la División Este gracias a su dominio en la serie particular, ganando 8 de los 13 enfrentamientos entre ambos.

En el papel, la serie luce muy equilibrada, con dos ofensivas explosivas y rotaciones abridoras de gran nivel. Sin embargo, la defensa podría ser el factor que marque la diferencia. Los Blue Jays presumen la mejor defensa de toda la MLB, mientras que los Yankees han mostrado cierta vulnerabilidad en el fildeo a lo largo del año, un detalle que podría pesar en los momentos decisivos.

El jugador a seguir será George Springer, quien tuvo una temporada resurgente y fue una auténtica pesadilla para el pitcheo neoyorquino, registrando un promedio de .348 ante los Yankees durante la campaña regular. Su capacidad para encender la ofensiva y aportar liderazgo en el clubhouse lo convierten en una pieza clave para Toronto.

Con dos de las franquicias más completas del béisbol frente a frente, esta serie promete ser una batalla estratégica donde cada detalle contará. El poder ofensivo de Aaron Judge y compañía se medirá ante la solidez defensiva de Toronto, en un duelo que define quién dará el primer paso rumbo al sueño de la Serie Mundial.