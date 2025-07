Usyk vs Dubois| Duelo de viejos conocidos por cuatro fajas en los pesos pesados

Reino Unido/Dos hombres, cuatro cinturones y una revancha. El ucraniano Oleksandr Usyk, campeón estelar de los pesos pesados, se vuelve a enfrentar con el inglés Daniel Dubois, a quien ya derroto en agosto de 2023, con la unificación de los títulos en juego.

En su país, en un estadio de Wembley que recibirá el sábado al término de la velada a 100.000 fanáticos del boxeo, Dubois defenderá su título FIB (Federación Internacional de Boxeo) y tratará de arrebatar a su rival los cinturones CMB (Consejo Mundial), AMB (Asociación Mundial) y OMB (Organización Mundial).

El inglés asegura que no es "el mismo boxeador" que el que cayó derrotado por KO en el noveno asalto el 26 de agosto de 2023 en Breslavia (Polonia), al término de un combate marcado por una polémica que alimenta todavía más la revancha del sábado.

Este duelo precedente fue criticado luego de que Usyk fuera enviado a la lona en el quinto asalto, acción que el árbitro interpretó como golpe bajo de Dubois a su adversario.

"Debería haber ganado el primer combate y me lo impidió el juicio del árbitro. No cometeré errores esta vez, delante de los míos, en el estadio nacional y en mi ciudad natal", declaró este londinense el pasado mes de abril.

"Ahora soy un boxeador diferente", insistió Dubois el jueves durante la rueda de prensa previa al combate.

"He hecho grandes progresos. He hecho cosas que siempre he hecho, pero ahora las hago mejor. Quizás porque quiero la victoria", continuó.

En efecto, el británico llega lanzado tras derrotar en septiembre de 2024 a su compatriota Anthony Joshua por el título FIB, dejado vacante por Usyk, quien entre tanto se convirtió en campeón indiscutible tras vencer dos veces al inglés Tyson Fury.

De 27 años, Dubois (1,96 m, 22 victorias, 21 de ellas antes del límite, y dos derrotas) no es favorito contra Usyk (1,91 m), once años mayor, todavía invicto tras 23 victorias, 14 de ellas antes del límite.

- "38 años no es ser viejo" -

La edad del ucraniano (38 años) llevó a un periodista a preguntarle si eso no le hacía más vulnerable.

"¿Esa es vuestra opinión? Quizás, no lo sé. No me siento (debilitado)", declaró Usyk el jueves, en una acogedora sala de Wembley.

"Escuchen, respeto a ese tipo, a ese joven. Está motivado, pero yo también. No soy viejo, 38 años no es ser viejo, lo sabéis. Veremos el sábado", continuó Usyk, quien como antes de cada combate desde la guerra en Ucrania "lucha por los soldados que protegen el país".

Para tratar de convertirse en el primer campeón indiscutible británico de los pesos pesados desde Lennox Lewis en 1999, Dubois deberá superar su supuesta "fragilidad mental", señalada el jueves por Egis Klimas, manager de Usyk.

Durante el cara a cara para la foto previa al combate, el británico pareció mucho más incómodo que el ucraniano.

Pero Dubois insiste en sentirse "preparado para la gloria".

"Me he preparado bien. Ahora estoy a un nivel diferente, listo para hacer todo lo que haga falta el sábado y a ganar todos los cinturones. Es un momento histórico y hace falta que haga un auténtico trabajo de demolición. Tengo hambre y estoy listo para eso", aseguró.

Al ser preguntado sobre una supuesta apuesta de 500.000 dólares a la victoria de Usyk, realizada por el boxeador mexicano Canelo Álvarez, campeón del mundo en varios pesos diferentes, Daniel Dubois no se desmotivó: "Va a perder su dinero", sonrió mientras abandonaba la sala de prensa.