Mundial 2026| Brasil vs Noruega: previa y dónde ver gratis este partido de octavos de final

Estados Unidos/Los octavos de final del Mundial 2026 trae un duelo entre dos viejos conocidos, que vuelven a cruzar sus caminos en un contexto especial. Brasil y Noruega saldrán este domingo 5 de julio a la cancha del Estadio de Nueva York - Nueva Jersey y a las 3:00 p.m. comenzarán a luchar por conseguir una victoria que les permita entrar en la lista de los ocho mejores equipos del torneo y acercarles a la conquista del título.

Jugadores Clave

Vinícius Júnior (Brasil): Llega como la principal figura del torneo para los sudamericanos, habiendo marcado 4 goles durante la fase de grupos. Su desequilibrio por la banda izquierda y velocidad en transición serán las principales armas brasileñas.

Erling Haaland (Noruega): El delantero del Manchester City es la punta de lanza y la máxima esperanza del conjunto vikingo. Su capacidad de definición y dominio físico exigirán al máximo a la zaga brasileña.

Martin Ødegaard (Noruega): El cerebro del mediocampo noruego será el encargado de manejar los tiempos y surtir de balones limpios a Haaland para romper el bloque defensivo rival.

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Bajas y Dudas Confirmadas

Lucas Paquetá (Brasil): Es la baja confirmada más sensible para Carlo Ancelotti. El mediocampista sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo durante el partido frente a Japón y se perderá este compromiso. Su retorno al torneo solo sería viable si Brasil alcanza la final.

Raphinha (Brasil): Se mantiene como la principal incógnita. Arrastra una lesión en el muslo derecho desde el segundo partido de la fase de grupos; aunque ya realiza trabajos físicos diferenciados, su presencia en el once inicial está casi descartada, aspirando únicamente a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Duelos Particulares

Erling Haaland vs. Marquinhos y Gabriel Magalhães: La pareja de centrales brasileños tendrá la rigurosa tarea de contener a uno de los delanteros más dominantes del planeta. El orden defensivo en los centros laterales y el juego aéreo serán determinantes.

Vinícius Júnior vs. El lateral derecho noruego: La velocidad del extremo del Real Madrid obligará a Noruega a realizar constantes coberturas y ayudas escalonadas en esa banda para evitar quedar expuestos en el uno contra uno.

Casemiro y Bruno Guimarães vs. Martin Ødegaard: Ante la ausencia de Paquetá, el doble pivote brasileño necesitará cortar los circuitos de pase de Ødegaard para evitar que este logre conectar con comodidad con la ofensiva nórdica.

Historial particular en Mundiales

El balance total entre ambos países consta de 4 enfrentamientos oficiales y amistosos, con un saldo que desafía cualquier lógica de jerarquía tradicional: 2 victorias de Noruega, 2 empates y 0 triunfos de Brasil (8 goles nórdicos frente a 5 brasileños).

El único antecedente en una Copa del Mundo se remonta a Francia 1998:

Fecha: 23 de junio de 1998 (Fase de Grupos - Marsella).

23 de junio de 1998 (Fase de Grupos - Marsella). El Partido: Brasil, ya clasificada y plagada de estrellas, ganaba 1-0 con gol de Bebeto al minuto 78 . Sin embargo, los escandinavos necesitaban el triunfo para avanzar y firmaron una remontada épica en cinco minutos mediante Tore André Flo (83') y un penalti ejecutado por Kjetil Rekdal (88') para sellar el histórico 1-2 .

Brasil, ya clasificada y plagada de estrellas, ganaba 1-0 con gol de al . Sin embargo, los escandinavos necesitaban el triunfo para avanzar y firmaron una remontada épica en cinco minutos mediante Tore André Flo (83') y un penalti ejecutado por (88') para sellar el histórico . Dato curioso: En el once titular noruego de un amistoso previo de 1997 (donde ganaron 4-2) jugó Alf-Inge Haaland, padre de la actual estrella, Erling Haaland.

Puedes ver el partido entre brasileños y noruegos en TVMAX, TVN y TVN Pass y escucharlo por TVN Radio 96.5 FM.