Mundial 2026| Panamá vs Inglaterra: estas son las barreras que la 'Sele' quiere romper en su despedida del torneo

EL MUINDIAL SE VIVE EN TVMAX| Panamá vs Inglaterra. Sintoniza este partido del Grupo L, el sábado 27 de junio desde las 4:00 pm (previa 1:00 pm) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Panamá e Inglaterra se enfrentan en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. Aunque ese juego es el último de la selección panameña en el torneo, tiene una gran importancia para este conjunto especialmente porque es la oportunidad de cambiar una estadística negativa. Además de alcanzar otros objetivos importantes.

La barrera del gol

Con la fase de grupos a punto de terminar, Panamá es la única selección del torneo que no ha marcado goles. En sus dos encuentros anteriores, ante Ghana y Croacia, tuvo un total de 19 disparos a portería. Ninguno de ellos se ha traducido en goles.

En un certamen donde se ha establecido un nuevo récord de anotaciones, el combinado canalero no quiere dejar su casilla de goles en cero. Su despedida del certamen es la última oportunidad que tiene para hacerlo.

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Sumar puntos

Aunque no tiene opciones de pasar a los dieciseisavos de final, el elenco dirigido por Thomas Christiansen no quiere irse con las manos vacías.

Las derrotas sufridas entre ghaneses y croatas le tienen sin puntos, algo que puede cambiar con una victoria o un empate frente a los ingleses.

En caso de ganar o empatar, la 'Sele' no solo cerraría el certamen con unidades sino que también sería la primera ocasión en la que sumaría puntos en sus dos participaciones dentro de las Copas del Mundo.

Balance histórico

Desde su incursión a los Mundiales, Panamá ha acudido dos veces a ese torneo. Antes de participar en este Mundial, el elenco panameño dijo presente en la edición del año 2018 realizada en Rusia.

Al igual de lo ocurrido hace ocho años, el colectivo canalero no pudo superar la primera ronda. Hasta ahora ha jugado un total de cinco partidos, todos los perdió. Su balance total de goles a favor en esos juegos ha sido de dos con 13 en contra.

En Rusia 2018 enfrentó a Bélgica, con la que perdió 0-3; Inglaterra, que le ganó por 1 a 6, y Túnez que le superó por 1 a 2. A esos resultados se le suman las derrotas que tuvo en la presente edición ante Ghana y Croacia, por marcador idéntico de 0-1.

Importancia para Inglaterra

La selección inglesa afronta este partido con su pase a los dieciseisavos de final asegurado. Sin embargo una victoria frente a Panamá le aseguraría el primer lugar del Grupo L. Esta posición podría ponerle en un camino menos complicado para alcanzar su objetivo que es la de llegar a la final y sumar su segundo campeonato del mundo.

Actualmente, Inglaterra tiene cuatro puntos como resultado de su triunfo ante los croatas, por 4 a 2, y su empate sin anotaciones frente a los ghaneses. Su clasificación se dio tras la derrota de Uruguay ante España (0-1) y el empate de Cabo Verde y Arabia Saudita (0-0), en la última fecha del Grupo H disputada el viernes 26 de junio.